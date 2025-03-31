Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 31 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сократите до минимума телефонные разговоры и переписку. Сегодня вам необходимо будет видеть глаза того, с кем беседуете.
Телец
Даром убеждения вы сегодня располагать не будете. Позвольте взять инициативу кому-нибудь другому, для разнообразия.
Близнецы
У вас сегодня не будет ни малейшей причины для скуки или любого другого вида плохого настроения. Не то, чтобы все было так чудесно, просто некогда будет.
Рак
Сегодня вы будете как бы выключены из цепи событий. Происходящее не будет вас задевать, вам отведена лишь созерцательная роль.
Лев
События сегодня будут очень мало зависеть от вашего желания. Под них (то бишь, под события) лучше подстроиться, чем полностью их игнорировать, или, хуже того, пытаться против них восставать.
Дева
Единственным островком спокойствия в этом ненормальном мире сегодня будете оставаться вы собственной персоной. Некоторые, возможно, даже обвинят вас в неадекватном восприятии действительности.
Весы
Сегодня козырной картой для вас будет способность быстро принимать решения. Чем смелее они будут, тем больше шансов, что они верны.
Скорпион
Не используйте сегодня повышенные тоны своего голоса. Во-первых, это вредно для голосовых связок, а во-вторых, тот человек, на которого вы собираетесь наорать, вовсе того не заслуживает.
Стрелец
Сегодня не стоит слишком ограничивать себя морально-этическими нормами. Удовлетворите пару-тройку своих желаний, в противном случае, они вас со свету сживут.
Козерог
Ленность ваша сегодня возрастет беспредельно. Поскольку расстаться с диваном вас все равно ничто заставить не сможет, почитайте книжку.
Водолей
Сегодняшний день может оказаться не слишком продуктивным. Но не стоит кусать локти - вы еще успеете отыграться за потерянное время.
Рыбы
Никто не обязан направлять и корректировать ваши действия, так что если сегодня вы сядете в лужу, то исключительно по собственной инициативе. Чем прикидывать, на кого бы это можно было свалить ответственность за этот промах, постарайтесь оную лужу обойти.