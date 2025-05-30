Что бы это значило? В волости Айзпуте зарегистрировано акционерное общество с очень необычным названием
В этом месяце в селе Кудра, волость Айзпуте, было зарегистрировано акционерное общество с очень необычным названием — AS "Atradu.AI +Ģ?=96, 87%".
Как поясняет владелец компании Давис Мосанс, "идея заключалась в том, чтобы название было интересным, уникальным, не таким, как у других, и чтобы оно вызывало вопросы. Похоже, идея работает". Он добавляет, что само название компании не так уж важно, поскольку главное внимание будет уделено веб-сайту, название которого — "atradu.ai" — людям, вероятно, запомнить будет легче.
Давис — программист, несколько лет проработавший в технологической компании Amazon. Он отмечает, что вновь созданная компания будет работать в сфере искусственного интеллекта, подобно хорошо известному всем ChatGPT. Его цель — создать в Латвии следующее поколение искусственного интеллекта. Уставный капитал AS "Atradu.AI +Ģ?=96, 87%" составляет 25 200 евро.
Согласно данным Lursoft IT, в прошлом году в Латвии также были зарегистрированы такие необычные названия компаний, как SIA Kaulainā Mode (Костлявая мода), SIA Latgolys Skaistule (Красавица Латгалии), SIA Smuks Auto (Красивое авто), SIA Ēd mani (Съешь меня), IK Kebabu Karalis (Король кебаба), SIA Vīziju Spēks (Сила видений) и IK Zemes kalpiņi (Слуги земли).
Стоит отметить, что в вопросах выбора странных детских имен непревзойденным лидером остается технологический магнат Илон Маск, который дал своим детям такие имена, как X Æ A-12, Techno и Exa Dark Sideræl — сокращенно Y.