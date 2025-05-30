Что бы это значило? В волости Айзпуте зарегистрировано акционерное общество с очень необычным названием

Как поясняет владелец компании Давис Мосанс, "идея заключалась в том, чтобы название было интересным, уникальным, не таким, как у других, и чтобы оно вызывало вопросы. Похоже, идея работает". Он добавляет, что само название компании не так уж важно, поскольку главное внимание будет уделено веб-сайту, название которого — "atradu.ai" — людям, вероятно, запомнить будет легче.