Знаки зодиака, с которыми в апреле может произойти судьбоносное событие

Для Овнов апрель — это всегда особое время: начинается их личный новый год. В этом году особенно активен Марс, управитель Овна, а это значит, что события могут разворачиваться стремительно. Возможно, вас ждёт важный разговор, предложение, которое изменит ход дел, или встреча, которая запомнится на всю жизнь. Главное — не бояться проявить инициативу.