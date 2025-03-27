Что сегодня ждет все знаки зодиака: гороскоп на 27 марта
В прогнозе описаны основные характеристики дня, самые главные и яркие его моменты, что поможет сориентироваться и подготовиться ко всем сюрпризам - как хорошим, так и не очень приятным, минимизируя негатив. Что говорит астрология и что ждет все знаки зодиака. Гороскоп на сегодня.
Овен
Сегодня вам, вероятно, придется преодолевать нешуточное сопротивление. Судьба в лице мелких препятствий воздвигнет перед вами целую гору, для форсирования коей потребуется огромное количество сил.
Телец
Сегодня вы, возможно, будете чрезмерно долго раздумывать, пытаясь принять абсолютно верное решение. Бестолку - логика тоже не всесильна, практически всякое решение включает элемент интуиции.
Близнецы
Сегодня у вас откажет та функция, которая отвечает за умеренность. Вы с большой вероятностью либо слишком много скушаете, либо выпьете, либо... э-э-э, перестараетесь, стремясь получить удовольствие несколько иного плана.
Рак
Сегодня окружающие будут удивительно милы и дружелюбны. Ответьте им взаимностью, и день можно будет считать прожитым не зря.
Лев
Из того факта, что вам задают вопрос, отнюдь не следует, что вы обязаны на него отвечать. Тем более при отсутствии адвоката. Защищайте собственные интересы ревностнее.
Дева
Сегодня вас, возможно, будет мучить ощущение, что вы совершили ошибку и потратили время и деньги впустую. Не стоит мучить себя подобными мыслями, тот факт, что ожидаемый результат задерживается, еще не означает, что его не будет вовсе.
Весы
Сегодня в вашем распоряжении окажутся ресурсы до такой степени немаленькие, что проблемой будет найти им применение. Однако, лучше постараться сейчас, ибо вероятность того, что они (ресурсы) будут ждать своего часа сколь угодно долго, невелика.
Скорпион
Не пытайтесь сегодня вмешиваться в чьи-либо дела. Ваше желание помочь оценено не будет.
Стрелец
Правила игры могут и измениться и сегодня они с большой степенью вероятности так и сделают. Постарайтесь быть в курсе событий, иначе рискуете сесть в лужу.
Козерог
Наведите относительный порядок в мозгах - они вам сегодня понадобятся. Ваша помощь потребуется при решении некой неординарного характера задачи.
Водолей
Если вам кажется, что у вас что-то может не получится, то сегодня этого дела лучше и не начинать. Оно и правда не получится.
Рыбы
Единственное, что сегодня от вас потребуется - это быть в нужном месте, в нужное время. Правда эта задача, обычно, представляется неразрешимой, но вдруг повезет.