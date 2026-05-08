Бывшая лимонадная фабрика в Риге оживет: уже скоро там откроют новый культурный пассаж
С 14 по 16 мая «Творческая фабрика Veldze» откроет летний сезон и новую культурно-досуговую пасcажную зону в центре Риги. Она проходит через территорию бывшей лимонадной фабрики и соединяет улицу Матиса, 8, с улицей Бруниниеку, 25.
Veldze позиционирует себя как креативную платформу, где встречаются искусство, музыка, дизайн и общественные инициативы. Программа открытия рассчитана на разную аудиторию и должна оживить часть городской среды, которая раньше была закрыта для публики.
«Праздник улицы Veldze» откроется 14 мая концертом эстонского гитариста и композитора Эрки Пярноя (Erki Pärnoja), участника группы Ewert and The Two Dragons, трехкратного обладателя Эстонской музыкальной премии. Вместе с ним выступят барабанщик Петерис Лунде и басист Карлис Йостс. Перед этим на сцену выйдет латвийская артистка ANNIKA.
В тот же вечер на террасе бара крафтового пива Gust. выступит диджей Эрки Пруул (Erki Pruul), а в котельной бывшей лимонадной фабрики откроется персональная выставка фотохудожника Филипа Шмита «SAULES SKŪPSTĀ».
В пятницу, 15 мая, в Большом навесе Veldze пройдет Ночной рынок «Книги, пластинки, шахматы, иллюстрации. Хип-хоп». Посетителям предложат виниловые пластинки, подержанные книги и работы латвийских иллюстраторов. Также состоится сеанс одновременной игры в шахматы с мастером Международной шахматной федерации (FIDE) Микелисом Вингрисом и программа Records & Recipes с Томом Гревиньшем и Мартиньшем Сирмайсом.
В этот же день откроется выставка и pop-up магазин CIEŅA UN MĪLESTĪBA, посвященные 25-летию деятельности хип-хоп-исполнителя Ozols. В 22.00 он выступит на сцене Большого навеса. Также в культурном пространстве RAA откроется выставка дуэта Алины Бурлаковой и Виктории Галкиной P054K-01xG.
В субботу, 16 мая, на территории Veldze пройдет Дизайн-рынок, а рядом — первый Tiny Designers Market для детей до 14 лет. В Большом навесе состоится бинго фестиваля дискуссий LAMPA «О чем нельзя не говорить?», а затем прозвучат джазовые, рок-н-ролльные и джем-роковые импровизации с Кристофером и Эмилией.
Все мероприятия проходят бесплатно.
Во время праздника откроют двери резиденты первого этажа улицы Veldze: магазин предметов дизайна Mākslas Veldze, кафе Tiny Giant Specialty Coffee, веломагазин Brūklene, ресторан завтраков Katkevich, бар Gust., концепт-магазин одежды Backdoor Market, магазин музыкальных записей Down Street, культурное пространство Raa Riga, магазин подержанных книг Exlibris и другие места.
После открытия «улица Veldze» будет работать как пешеходный проход от улицы Бруниниеку, 25, к рынку Матиса, а также как пространство для отдыха, культуры и современного искусства. Летом здесь будут работать кафе, пекарня, ресторан, концепт-магазины и галереи, а также проходить культурные и спортивные мероприятия.
«Творческая фабрика Veldze» — первый в Риге проект такого формата от эстонских девелоперов, известных по творческим кварталам AparaatTehas в Тарту и Põhjala в Таллине. Проект расположен на территории бывшей пивоварни и лимонадной фабрики на улице Матиса, 8.