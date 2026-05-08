Лето в Юрмале встретят с музыкой, фейерверком и ночной вечеринкой на пляже Майори
30 мая Юрмала откроет летний сезон Праздником курорта: весь день в разных районах города будут проходить концерты, семейные активности, уличные развлечения, рынок, спорт и гастрономическая программа, а вечером гостей ждут большой концерт на пляже Майори, фейерверк и ночная вечеринка у моря.
Утренняя романтика и историческая атмосфера в Кемерском курортном парке
День Праздника курорта начнется в спокойной атмосфере Кемерского курортного парка. В 11:00 у ротонды «Островок любви» прозвучит концерт известного пианиста Андрея Осокина, который пригласит гостей насладиться фортепианной музыкой в сочетании с природой исторического парка.
Для тех, кто хочет узнать больше о тайнах курорта, до и после концерта — в 9:30 и 12:15 — будут организованы бесплатные экскурсии по Кемерскому курортному парку. Начало экскурсий — у исторической Кемерской водонапорной башни.
Цифровая магия и перевернутый мир на станции Дубулты
На художественной станции Дубулты посетителей приглашают почувствовать взаимодействие искусства и технологий. С 12:00 до 18:00 в художественном пространстве будет работать фото- и видеостанция искусственного интеллекта «Увидь себя в Юрмале!». А самые смелые смогут сделать необычные кадры в курортном городе в уголке перевернутой реальности «На курорте вверх ногами».
Гастрономические впечатления и праздник для семей в Майори
На улице Йомас с 12:00 будет гостить Рижская цирковая школа, которая предложит посетителям мастерские по жонглированию и тренировке равновесия. Там же можно будет встретить мистические живые скульптуры — «Зеркальных людей».
Любители познавательных прогулок смогут отправиться по маршруту фотоориентирования от Туристического информационного центра до Дзинтари, по пути останавливаясь в мастерской песочных аппликаций и других необычных точках.
В саду Хорна с 12:00 до 15:00 будет работать образовательный городок «Учись в Юрмале!», где можно будет познакомиться с учебными программами и возможностями образовательных учреждений Юрмалы, принять участие в творческих, познавательных и спортивных активностях, а также посмотреть творческие выступления.
Стоянка в Майори с 12:00 до 21:00 превратится в место встречи гурманов: там можно будет попробовать блюда street food и посетить специальное кафе мороженого. Семьи с детьми смогут сыграть в крупноформатные игры на открытом воздухе и принять участие в разных активностях.
Праздничный рынок, стенды городов-побратимов и уличный баскетбол в Дзинтари
У концертного зала «Дзинтари» с 12:00 до 18:00 всех ждут на праздничном рынке, где можно будет купить изделия латвийских ремесленников и домашних производителей.
На улице Турайдас можно будет встретить представителей городов-побратимов Юрмалы и иностранных посольств, а также познакомиться с туристическими предложениями разных городов и стран.
Любителей спорта приглашают в Дзинтарский лесопарк, где с 12:00 до 20:00 пройдет чемпионат Юрмалы по баскетболу 3x3: в 13:00 начнутся игры младших групп, в 18:00 — старших групп.
Необычное визуальное впечатление и праздничное настроение создаст шествие больших кукол-лошадей, которое несколько раз пройдет через места проведения праздника от Майори до Дзинтари.
Кульминация вечера на пляже Майори
В 17:00 на большой сцене у моря на пляже Майори начнется масштабная концертная программа. Выступят известные музыкальные группы Kautkaili, bet bet и Astro’n’out. Перед праздничным фейерверком на сцену выйдет легендарная группа Jumprava. После фейерверка праздник продолжится ночной вечеринкой с группой Zuši, а в перерывах за танцевальную музыку будет отвечать диджей Каспар Завилейскис.