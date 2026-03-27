В Риге объявили полную программу пасхальных выходных с концертами и гуляньями
В Риге Пасху будут отмечать большой праздничной программой — с концертами, качелями, мастерскими и развлечениями для детей и взрослых.
В Страстную пятницу, 3 апреля, пройдут два бесплатных концерта. В церкви Святого Иоанна в 17:00 выступит оркестр Rīga, а в культурном дворце Ziemeļblāzma прозвучит программа пианиста Андрея Осокина и меццо-сопрано Иевы Парши. На оба концерта нужны бесплатные пригласительные, которые можно получить в Biļešu paradīze.
Главные пасхальные гулянья состоятся 5 апреля. В парке Узварас с 11:00 до 17:00 гостей ждут сцена, десять пасхальных качелей, окрашивание яиц, мастерские, игры и выступления артистов, а завершится программа концертом Raxtu Raxti. В это же время в культурном центре Imanta пройдет мероприятие Pavasara sasaukšanās с качелями, яичными боями, играми, спектаклем для детей и концертом этногруппы Ogas.
Во второй день Пасхи, 6 апреля, праздничные мероприятия пройдут в Межапарке и Ziemeļblāzma. На Большой эстраде в Межапарке с 12:00 до 16:00 запланированы яичные эстафеты, роспись яиц, мастерские, спортивные активности, качели и музыкальная программа. В Ziemeļblāzma детей и родителей ждут игры, а также концерт оркестра Rīga и Даумантса Калниньша. В этот же день в Малой гильдии пройдет концерт Lux Paschalis, а вечером в церкви Святого Иоанна прозвучит оратория Mesija.
5 и 6 апреля по всей Риге можно будет покачаться на пасхальных качелях — они появятся на Домской площади, площади Ливу, Ратушной площади, Бастионной горке, а также у культурных центров Imanta и Ziemeļblāzma.
К Пасхе в городе уже подготовили и праздничное оформление. В Риге установлены яркие декорации и дизайнерские объекты, а сам праздник в этом году проходит под девизом Uzplauksti Rīgā!, приглашая жителей и гостей города почувствовать весну и праздничное настроение.