В Риге объявили полную программу пасхальных выходных с концертами и гуляньями

Во второй день Пасхи, 6 апреля, праздничные мероприятия пройдут в Межапарке и Ziemeļblāzma. На Большой эстраде в Межапарке с 12:00 до 16:00 запланированы яичные эстафеты, роспись яиц, мастерские, спортивные активности, качели и музыкальная программа. В Ziemeļblāzma детей и родителей ждут игры, а также концерт оркестра Rīga и Даумантса Калниньша. В этот же день в Малой гильдии пройдет концерт Lux Paschalis, а вечером в церкви Святого Иоанна прозвучит оратория Mesija.