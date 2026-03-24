Любовный треугольник, тайны и разрушенные отношения: в Театре Чехова ожидается премьера спектакля "Предательство"
24 апреля в Рижском русском театре Михаила Чехова состоится премьера спектакля Максима Диденко "Предательство", по пьесе лауреата Нобелевской премии Гарольда Пинтера (1930 - 2008). В настоящее время театр активно работает над постановкой - тонкой и напряженной драмой об отношениях, которая исследует хрупкую архитектуру любви, памяти и времени через призму предательства.
Две супружеские пары тесно общаются много лет, и стержнем их отношений изначально является дружба Роберта и Джерри. Но однажды равновесие необратимо и непоправимо смещается, и возникает любовный треугольник. С этого момента герои строят бесконечные лабиринты из недомолвок, хитростей и тайн; строят стены, которые в итоге отделяют их друг от друга; строят, не осознавая, что на самом деле - разрушают.
"Предательство" - это захватывающее путешествие из настоящего в прошлое; это пронзительное эхо сделанного выбора; это вдумчивое исследование острых граней страсти, привязанности и обмана.
В творческую команду под руководством режиссера Максима Диденко входят сценограф и художник по костюмам Галя Солодовникова, композитор Луи Лебе, хореограф Анна Абалихина, художник по свету Оскарс Паулиньш, переводчик Лина Овчинникова.
В спектакле примут участие актеры Театра Чехова Евгений Пронин, Екатерина Фролова, Шамиль Хаматов, Иван Стрельцов и Элина Барткевич.
Билеты можно приобрести в кассах и на сайте Biļešu serviss, а также в кассе театра по адресу: ул. Калькю, 16.
Ближайшие показы: 24.04. (19.00), 25.04. (18.00), 26.04. (17.00), 28.04. (19.00), 8.05. (19.00), 23.05. (19.00), 24.05. (17.00).
Спектакль "Предательство" - на русском языке, с титрами на латышском и английском языках.
Возрастное ограничение: 16+.