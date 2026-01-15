Фотопроект «Heroes in the Shadow»: невидимый героизм родителей особенных детей

В центре внимания проекта - не медицинские формулировки и не сами диагнозы, а люди, чья жизнь необратимо изменилась в момент, когда они впервые услышали эти слова. В общественном восприятии ребёнок с инвалидностью чаще всего становится объектом сочувствия, тогда как путь его родителей остаётся почти незаметным. Между тем именно они проходят через страх, отрицание, боль, непринятие и берут на себя ежедневную ответственность без права на паузу.