Звезда "Евровидения" Йост Кляйн выступит в Риге в рамках мирового тура
Яркий участник конкурса "Евровидение" Йост Кляйн, известный по хиту "Europapa", в 2026 году отправится в масштабный мировой тур. Выступление в Риге состоится 18 июня 2026 года в концертном зале Palladium Rīga.
Предстоящий тур станет историческим этапом в карьере музыканта. Йост Кляйн войдет в историю как первый артист, который в 2026 году выступит на фестивале Coachella с песнями на нидерландском языке.
Продажа билетов на концерт в Риге начнется 19 декабря в 10.00 в сети Biļešu Serviss. Участники клуба фестиваля Positivus и концертного клуба FBI могут приобрести билеты заранее — с 18 декабря, используя специальный код, который разослан зарегистрированным пользователям.
Йост Кляйн, также выступающий под именем JOOST, известен своим дерзким и энергичным творческим стилем. В его музыке сочетаются мейнстрим поп, happy hardcore и панк, создавая яркое и непредсказуемое звучание. В своих песнях артист откровенно говорит о личных переживаниях, в том числе о потере родителей в раннем возрасте, а также о борьбе с трудностями ментального здоровья. Его творчество превращает печаль в подъем и напоминает о том, что все мы остаемся людьми.
За время своей карьеры Кляйн сотрудничал с рядом известных международных артистов, среди которых финская сенсация Kaarija, эстонский провокатор Tommy Cash и канадский рэпер bbno$, что укрепило его позиции на передовой европейской альтернативной поп сцены.
Путь к популярности Йост Кляйн начал как создатель контента на YouTube под псевдонимом EenhoornJoost. Он публиковал разнообразные видео — от абсурдных коротких скетчей до мини документальных фильмов о своей личной жизни. В 2016 году вышел его дебютный мини альбом "Dakloos", после которого артист полностью сосредоточился на музыкальной карьере.
Переломным моментом стал 2023 год, когда вышел сингл "Friesenjung", записанный совместно с немецким рэпером Ski Aggu. Песня, являющаяся адаптацией композиции немецкого комика Отто Ваалкеса, быстро стала популярной в Германии и открыла артисту путь к международному признанию. Широкая европейская аудитория узнала о Йосте Кляйне после его участия в "Евровидении" 2024 года, где песня "Europapa" превратилась в настоящий феномен.
Зрителей в концертном зале Palladium Rīga ждет динамичное и визуально насыщенное шоу, которое еще раз подтвердит статус Йоста Кляйна как одного из самых оригинальных и новаторских артистов современной европейской сцены.