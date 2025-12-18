Звезда "Евровидения" Йост Кляйн выступит в Риге в рамках мирового тура

Йост Кляйн, также выступающий под именем JOOST, известен своим дерзким и энергичным творческим стилем. В его музыке сочетаются мейнстрим поп, happy hardcore и панк, создавая яркое и непредсказуемое звучание. В своих песнях артист откровенно говорит о личных переживаниях, в том числе о потере родителей в раннем возрасте, а также о борьбе с трудностями ментального здоровья. Его творчество превращает печаль в подъем и напоминает о том, что все мы остаемся людьми.