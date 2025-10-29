Работы всемирно известных хореографов в новой постановке Латвийского национального балета - "Концерт (или Опасность для каждого). Кактусы"
фото: Олег Зернов
Новая постановка Латвийского национального балета «Концерт (или Опасность для каждого). Кактусы», премьера которой состоится 13 ноября, приглашает зрителей за один вечер познакомиться как с классикой балета XX века, так и с ярким шедевром современной хореографии.

Балет американского хореографа Джерома Роббинса «Концерт (или Опасность для каждого)» (1956) — это комическая пародия на слушателей классической музыки. Современный балет «Кактусы» шведского хореографа Александра Экмана посвящён искусствоведческой критике и праву каждого зрителя воспринимать и интерпретировать искусство так, как он сам того хочет.

«Для нас это большая честь и вызов — представить зрителям в одном вечере два выдающихся балета, которые ставят лучшие труппы мира. Александр Экман — один из самых востребованных хореографов современности. Его “Кактусы” уже поставлены более чем в двадцати пяти труппах и посмотрены свыше полумиллиона зрителей. Джером Роббинс — легенда балета XX века, и его фонд очень тщательно следит за тем, кому доверить постановку “Концерта (или Опасности для каждого)”. Незадолго до нас этот балет исполнялся в Токио, Шведском королевском балете и Парижской опере», — рассказывает художественный руководитель Латвийского национального балета Айварс Лейманис.

Балет Джерома Роббинса (1918–1998) «Концерт (или Опасность для каждого)” — это лёгкая и остроумная пародия на слушателей классической музыки. Действие разворачивается на концерте фортепианной музыки Фридерика Шопена, где воображение зрителей уносит их в мир грёз. Фантазии оживают, раскрывая человеческие слабости и богатство воображения. Созданный в 1956 году, этот балет до сих пор радует публику — он с улыбкой позволяет взглянуть на наши собственные милые странности.

Роббинс писал о своём произведении: «Одно из удовольствий посещения концерта — возможность полностью погрузиться в процесс слушания музыки. В нашем воображении начинают невольно возникать образы и сцены, форму и направление которых определяют музыка, программа концерта, а также личные мечты, тревоги и фантазии слушателя. Особенно музыка Шопена богата “запрограммированными” названиями — например, Этюд-бабочка, Минутный вальс, Прелюдия капель дождя и другие».

В Латвийском национальном балете этот спектакль ставит режиссёр Киплинг Хьюстон, более двадцати лет проработавший танцовщиком у Джерома Роббинса. Главные роли исполнят Йоланта Лубея, Элза Леймане, Юлия Брауэре, Сабине Строкша, Амир Додарходжаев, Дариус Флориан Катана и другие. Важную роль в балете играют пианисты Наталия Дирвука или Эдгар Томшевиц.

Современный балет «Кактусы» шведского хореографа Александра Экмана (1984) впервые был показан в Нидерландском театре танца II в 2010 году. «Почему именно кактус? У него множество поэтических значений. Он способен выживать в пустыне, живёт сотни лет, цветёт, когда этого меньше всего ждут. Он красив, немного смешон, его невозможно обнять, но и невозможно игнорировать. Кактус напоминает мне людей: мы защищаем себя “маленькими иголками”, но внутри — нежные, хрупкие и, да, часто довольно забавные. Эта работа также шутит над миром искусства — над тем, как критики и зрители пытаются определить, что “хорошо” и что “плохо”, что “правильно” и что “неправильно”. Кактусы приглашают посмеяться над этим — и, может быть, над самими собой», — рассказывает Экман.

В Риге балет «Кактусы» ставит ассистент хореографа Джозеф Кудра. Танцуют Никола Анна Блома, Кейта Мария Блома, Роберт Найе, Эйден Вильям Конефри и другие. В спектакле звучит музыка Франца Йозефа Гайдна, Людвига ван Бетховена и Франца Шуберта в исполнении струнного квартета.

Музыкальный руководитель и дирижёр постановки — Фархад Стаде.

Беседа перед премьерой спектакля «Концерт (или Опасность для каждого). Кактусы» состоится 10 ноября в 18:30 в Новом зале. Ведущий вечера — солист Латвийского национального балета Эйден Вильям Конефри — побеседует с постановщиком «Концерт (или Опасность для каждого)» Киплингом Хьюстоном, постановщиком «Кактусов» Джозефом Кудрой и художественным руководителем Айваром Лейманисом. Вечер украсит выступление концертмейстера балета Наталии Дирвуки, солистов Сабине Строкши, Юлии Брауэре и Дариуса Флориана Катаны, а также аудиовизуальная лекция историка оперы Микуса Чежиса «Жизнь Мастера».

В этом сезоне постановку можно будет увидеть также 14 и 26 ноября, 4 декабря, 14 января, 19 и 26 февраля.

Билеты доступны в кассе ЛНОБ и онлайн: opera.lv.

