Работы всемирно известных хореографов в новой постановке Латвийского национального балета - "Концерт (или Опасность для каждого). Кактусы"

Современный балет «Кактусы» шведского хореографа Александра Экмана (1984) впервые был показан в Нидерландском театре танца II в 2010 году. «Почему именно кактус? У него множество поэтических значений. Он способен выживать в пустыне, живёт сотни лет, цветёт, когда этого меньше всего ждут. Он красив, немного смешон, его невозможно обнять, но и невозможно игнорировать. Кактус напоминает мне людей: мы защищаем себя “маленькими иголками”, но внутри — нежные, хрупкие и, да, часто довольно забавные. Эта работа также шутит над миром искусства — над тем, как критики и зрители пытаются определить, что “хорошо” и что “плохо”, что “правильно” и что “неправильно”. Кактусы приглашают посмеяться над этим — и, может быть, над самими собой», — рассказывает Экман.