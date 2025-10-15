Kremerata Baltica представит премьеру программы "Новое и неожиданное"

Вторая часть программы перенесёт слушателей в современность. Её откроет Cadenza-Andante из Второго концерта для виолончели «Кlātbūtne» («Присутствие») латвийского композитора Петериса Васкса. Произведение впервые прозвучало в 2012 году. В нём виолончель превращается в эмоциональный монолог, звучащий почти без пауз и раскрывающий тёплый, «говорящий» тембр инструмента.

Первоначально этот концерт был написан для знаменитой виолончелистки Солы Габетты, а в Вентспилсе партию соло исполнит молодой музыкант Кристерс Мартиньш Шиманис.