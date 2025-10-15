Kremerata Baltica представит премьеру программы "Новое и неожиданное"
В пятницу, 17 октября, в 19:00 в концертном зале Latvija в Вентспилсе состоится возвращение камерного оркестра Kremerata Baltica с премьерой концертной программы «Jauns un negaidīts» («Новое и неожиданное»). Музыканты приглашают слушателей в увлекательное путешествие по миру контрастов — между стилями, эпохами и эмоциональными состояниями.
Диалог эпох: от Баха до современности
Концерт откроет Двойной концерт для двух скрипок и струнного оркестра ре минор Иоганна Себастьяна Баха — одно из самых любимых произведений эпохи барокко. Хотя сочинение не является классическим примером жанра concerto grosso, Бах мастерски использует его принципы, создавая эмоциональный диалог между двумя солирующими скрипками и оркестром. Соло исполнят концертмейстер Kremerata Baltica Джералд Бидва, участвующий в коллективе с момента его основания, и молодая талантливая скрипачка Стелла Заке.
Молодой гений и «второй Шостакович»
Далее прозвучит Десятая симфония Мендельсона, написанная им всего в 14 лет. Хотя это одночастное произведение, оно делится на три контрастные раздела, напоминающие классическую структуру симфонии. Мендельсон создал тринадцать симфоний для струнного оркестра, посвящённых мастерам жанра; впервые они звучали на частных семейных концертах.
Завершит первую часть концерта Concertino для виолончели, op. 43 Вайнберга — наполненное теплом, лиризмом и народными интонациями произведение. Вайнберга часто называют «вторым Шостаковичем» — не только из-за их близкой дружбы, но и схожего музыкального языка. Соло исполнит виолончелистка Магдалена Цепле, солистка Kremerata Baltica с сезона 2021/22.
Музыка наших дней
Вторая часть программы перенесёт слушателей в современность. Её откроет Cadenza-Andante из Второго концерта для виолончели «Кlātbūtne» («Присутствие») латвийского композитора Петериса Васкса. Произведение впервые прозвучало в 2012 году. В нём виолончель превращается в эмоциональный монолог, звучащий почти без пауз и раскрывающий тёплый, «говорящий» тембр инструмента.
Первоначально этот концерт был написан для знаменитой виолончелистки Солы Габетты, а в Вентспилсе партию соло исполнит молодой музыкант Кристерс Мартиньш Шиманис.
После этого прозвучит Ария для струнного оркестра латвийского композитора-эмигранта Таливалдиса Кениньша. Хотя ария традиционно ассоциируется с вокалом, Кениньш сумел заставить струнные «петь», придавая музыке тепло и выразительность человеческого голоса.
Заключительным аккордом станет Струнный квартет финского композитора Олли Мустонена. Его музыка отличается энергией, игривостью и неожиданными контрастами — ярким противовесом лирическим произведениям Васкса и Кениньша.
Концерт организован SIA Kurzemes filharmonija при поддержке самоуправления города Вентспилса и Государственного культурного фонда. Билеты можно приобрести во всех кассах Biļešu paradīze и на сайте bilesuparadize.lv.