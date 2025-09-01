Женщина как вселенная: на сцене Splendid Palace представят спектакль "ОНА"

Анастасия Миллер. Поэт и автор песен. "Мои стихи - это не только про меня. Это истории из жизни, и, возможно, ты узнаешь в них себя. Когда Светлана Бара и Кристина Оз услышали мою первую песню, появилась идея спектакля "ОНА". Слова ожили, задвигались, зазвучали по-новому. Получился проект о настоящем. О том, что нет "неправильных" чувств. Что можно быть разным - молчать, плакать, злиться, смеяться. Просто быть собой. Без стыда и без масок".