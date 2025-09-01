Женщина как вселенная: на сцене Splendid Palace представят спектакль "ОНА"
14 сентября в 17:30 на сцене Splendid Palace состоится премьера поэтического спектакля "ОНА". Постановка исследует различные грани жизни современной женщины - от взросления и первой любви до поиска собственной идентичности в условиях высокой неопределенности.
На одной сцене вместе с автором стихов и песен, Анастасией Миллер, выступят выступят яркие представительницы латвийской культуры: радиоведущая SWH+ Наталья Олесик, певица и актриса Дарья Чеботарева, режиссер Светлана Барра, певица Кристина Оз, хореограф Виктория Чайкова, а также дизайнер и мульти-креатор Юлия Орлова.
Форма спектакля выходит далеко за рамки традиционного поэтического чтения: это синтез театрального искусства и digital art. Лаконичное пространство сцены дополняется визуальными образами, созданными с помощью цифрового искусства, которые оживают на экране и усиливают эмоциональное восприятие.
Семь совершенно разных женщин - по возрасту, опыту и мировосприятию - будут взаимодействовать и создавать многогранный образ Женщины, состоящий из множества частей: божества, цветка, света, энергии жизни. Каждое высказывание рождается из эмоций и размышлений о самых сокровенных темах: от первой любви, восторга и удивления до боли расставания, узнавания себя и исследования теневых сторон личности.
Особое место в спектакле займут песни на стихи Анастасии Миллер: одни прозвучат как тихая молитва, другие - как декларация жизнестойкости и осознания собственной ценности.
Участницы постановки "ОНА":
Анастасия Миллер. Поэт и автор песен. "Мои стихи - это не только про меня. Это истории из жизни, и, возможно, ты узнаешь в них себя. Когда Светлана Бара и Кристина Оз услышали мою первую песню, появилась идея спектакля "ОНА". Слова ожили, задвигались, зазвучали по-новому. Получился проект о настоящем. О том, что нет "неправильных" чувств. Что можно быть разным - молчать, плакать, злиться, смеяться. Просто быть собой. Без стыда и без масок".
Светлана Бара. Актриса, режиссёр и художественный руководитель Театра INSPIRE. "Когда я прочитала стихи Анастасии Миллер, то они настолько вдохновили меня, что я решила создать спектакль. Очень хочется создать что-то новое и глубокое, работу, не похожую на другие спектакли!".
Виктория Чайкова. Хореограф, педагог, танцевально-двигательный терапевт и организатор танцевальных мероприятий. "Спектакль "ОНА" вдохновляет меня абсолютно с любого ракурса: идеей, стихами, командой, словом и главное - процессом. Я хочу почувствовать каждую из девушек-участниц, найти тот самый язык тела и движений, чтобы все слова прозвучали громко и ярко не только вслух".
Наталья Олесик. Ведущая радио SWH+, автор многих творческих проектов, психолог и создатель клуба спикеров KUROLESIK CLUB. "Для меня это - не просто спектакль, это - филигранная игра оттенков женской улыбки: от сарказма до сострадания. Смотреть за тем, как в ритме белого стиха развивается, проживает жизнь и принимает перемены каждая из героинь, само по себе - невероятное погружение в частности жизни современной Женщины".
Кристина Оз. Певица, вокальный педагог, руководитель вокальной студии, организатор выездных вокально-театральных интенсивов в разных странах. "В спектакле "ОНА" есть мощнейший смысловой, энергетический и творческий посыл. В нем будут показаны все грани и тонкости женской натуры и естества. Тут всё и все на своих местах. Я верю, что эта работа затронет сердца многих и станет важным переживанием и событием не только для нас, но и для зрителя".
Дарья Чеботарева. Певица и актриса. "Этот спектакль для меня - о внутренней силе женщин, о свете, который есть в каждой. Моя героиня - богиня утренней зари, и я чувствую, что через нее могу передать надежду, обновление и мягкую, но мощную энергию женственности".
Юлия Орлова. Дизайнер и мульти-криэйтор. "В проект меня пригласила Настя - автор всех стихов и песен. Я очень рада быть частью такого глубокого и неординарного проекта, где сквозь поэзию проживаются такие честные эмоции и смыслы".
Наталия Полянская. Писатель, автор современных и исторических романов, помощник режиссера. "Для меня этот спектакль - связь между всеми женщинами, которые присутствуют на сцене, в зале, вне его... Это общность, которая дает силу и при том невыразимо прекрасна".