Нино Катамадзе возвращается на Laima Rendezvous Jūrmala 2025

Нино Катамадзе уже стала неотъемлемой частью фестиваля — зрители и гости не просто любят и ждут артистку, но и признают ее одним из незаменимых символов Laima Rendezvous Jūrmala. Певица - единственная современная грузинская артистка, исполняющая свои песни исключительно на грузинском языке, однако ее музыка не знает границ: она способна увлечь и растрогать публику по всему миру. Ее выступления отличает интенсивная эмоциональность и подлинность, которые находят отклик в любом зале, вне зависимости от культурных или языковых различий.