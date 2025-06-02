Нино Катамадзе возвращается на Laima Rendezvous Jūrmala 2025
В рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala 2025 этим летом зрителей вновь порадует одна из самых харизматичных и любимых приглашенных артисток — выдающаяся грузинская певица и композитор Нино Катамадзе. Ее яркий и искренний голос снова наполнит концертный зал "Дзинтари", позволяя слушателям ощутить силу музыки, которая объединяет и вдохновляет.
Муза фестиваля Лайма Вайкуле отмечает: «Выступления Нино Катамадзе - это всегда праздник. Ее музыка - это не просто звуки, это целый мир - настоящий, многогранный и искренний. Мы рады, что она вновь будет с нами, даря слушателям незабываемые мгновения».
Нино Катамадзе уже стала неотъемлемой частью фестиваля — зрители и гости не просто любят и ждут артистку, но и признают ее одним из незаменимых символов Laima Rendezvous Jūrmala. Певица - единственная современная грузинская артистка, исполняющая свои песни исключительно на грузинском языке, однако ее музыка не знает границ: она способна увлечь и растрогать публику по всему миру. Ее выступления отличает интенсивная эмоциональность и подлинность, которые находят отклик в любом зале, вне зависимости от культурных или языковых различий.
Музыку, которую создает Нино, можно назвать «джазом искусства» - она виртуозно соединяет джазовую импровизацию с элементами рока, поп-музыки и психоделики, сохраняя при этом грузинскую музыкальную душу. Этот многогранный подход, в сочетании с харизмой певицы, превращает каждое ее выступление в незабываемое событие.
Родившаяся в Аджарии, Нино с детства следовала зову музыки. Учеба в Батумском музыкальном институте, сотрудничество с хорами и симфоническими оркестрами, а также богатая дискография подтверждают ее творческое мастерство и многогранность. Она выступала на лучших площадках мира, но концерты в рамках фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala всегда особенные - это моменты, когда музыка становится историей сердца и души.
Как признается сама Нино: «Я пою эмоциями, а не словами. Импровизации, которые рождаются в концертах, идут из самых глубин моей души».
Эта искренняя отдача и глубокий контакт с аудиторией - суть ее творчества. Именно поэтому фестивальные гости вновь и вновь стремятся испытать эти незабываемые мгновения.
Фестиваль Laima Rendezvous Jūrmala 2025 пройдет с 25 по 27 июля в концертном зале «Дзинтари», а выступление Нино Катамадзе станет одним из особых акцентов вечера 27 июля.