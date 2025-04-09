Парад планет: в AKROPOLE Rīga открылась впечатляющая инсталляция "Космос"

Инсталляция, созданная талантливым стилистом окружающей среды Байбой Приндуле-Ренце, состоит из 12 впечатляющих освещенных планет, подвешенных на потолочных конструкциях, диаметр крупнейшей из которых достигает пяти метров. Чтобы посетители в полной мере насладились космической атмосферой, под планетами оборудована специальная зона отдыха, откуда все желающие могут любоваться «небом». «Мы очень рады возможности выставить на публичный осмотр эту космическую инсталляцию, которая целый месяц будет украшать зону проведения мероприятий торгового центра. Наша цель – не только создать среду для совершения покупок, отвечающую требованиям современной эстетики, но и вдохновлять с ее помощью. Новая инсталляция наведет посетителей на мысли о мире и Вселенной в широком смысле слова, погрузит в тайны космоса. Кроме того, космическая инсталляция символизирует наш торговый центр как место, где каждый может найти для себя что-то новое и развлекательное. Надеюсь, посетители получат удовольствие от этого художественного проекта, а также задумаются о потенциале человечества, проникнутся новыми мечтами и целями», – рассказывает генеральный директор SIA Akropole Latvija Каспарс Бейтиньш.