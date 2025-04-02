AKROPOLE Rīga отметит 6-летие роскошной вечеринкой и акустическим концертом Chris Noah

«Торговый центр AKROPOLE Rīga продолжает оставаться одним из самых популярных в Риге мест для покупок и развлечений, и посетители ценят разнообразие наших предложений. Это подтверждают также данные исследования Norstat: AKROPOLE Rīga возглавил список наиболее посещаемых торговых центров Латвии, где регулярно бывают 30 % жителей. Я благодарю за доверие на протяжении всех этих лет и приглашаю 5 апреля в AKROPOLE Rīga, чтобы отпраздновать вместе, наслаждаясь яркой и разнообразной программой!» – комментирует генеральный директор SIA Akropole Latvija Каспарс Бейтиньш.