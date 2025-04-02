AKROPOLE Rīga отметит 6-летие роскошной вечеринкой и акустическим концертом Chris Noah
В эту субботу, 5 апреля, торгово-развлекательный центр AKROPOLE Rīga отметит свой шестой день рождения. В честь этого события посетителей приглашают присоединяться к масштабным торжествам на протяжении всего дня, которые дополнят особые предложения и скидки в магазинах, мероприятия с призами, а также вкусные и творческие мастер-классы для детей и взрослых. О незабываемой атмосфере позаботятся DJ LEVEL UP и Мартиньш Почс, а в завершение праздника посетителей порадует акустический концерт музыканта Chris Noah.
«Торговый центр AKROPOLE Rīga продолжает оставаться одним из самых популярных в Риге мест для покупок и развлечений, и посетители ценят разнообразие наших предложений. Это подтверждают также данные исследования Norstat: AKROPOLE Rīga возглавил список наиболее посещаемых торговых центров Латвии, где регулярно бывают 30 % жителей. Я благодарю за доверие на протяжении всех этих лет и приглашаю 5 апреля в AKROPOLE Rīga, чтобы отпраздновать вместе, наслаждаясь яркой и разнообразной программой!» – комментирует генеральный директор SIA Akropole Latvija Каспарс Бейтиньш.
Разнообразная праздничная программа для всей семьи
В честь дня рождения AKROPOLE Rīga 5 апреля с 13:00 до 18:00 в зоне проведения мероприятий посетителей ожидает увлекательная программа развлечений для взрослых и детей. Желающих приглашают сделать фото с использованием искусственного интеллекта, а также принять участие в различных мероприятиях с призами от таких магазинов и пунктов оказания услуг AKROPOLE Rīga, как Case4you, MicaBeauty, O’Learys, Sportland, кинотеатр Apollo, TET, TopShop, Stenders, Vairāk Saules, Animaji, Coverme, Caffeine, Narvesen, Lloyd, Euroaptieka, Lemon Gym, Čili Pizza, Evelatus, Domino’s Pizza. Посетители также смогут принять участие в нескольких весенних мастер-классах и насладиться выступлениями танцоров разных жанров.
Об увлекательной атмосфере во время торжеств позаботятся DJ LEVEL UP и ведущий мероприятий Мартиньш Почс, а в завершение праздника, в 18:00, акустическим концертом посетителей порадует восходящая звезда латышской музыки Chris Noah.
Все развлечения будут проходить в зоне проведения мероприятий между входами А и F с 13:00 до 18:00 и будут бесплатными. С полной программой можно ознакомиться здесь.
Помимо праздничной программы, 5 апреля посетителей AKROPOLE Rīga будет радовать DJ Stocka (радио EHR SuperHits), которая приглашает всех желающих кататься на коньках и веселиться на Ice, ice Party на ледовой арене торгового центра. Ледовая вечеринка будет проходить с 17:00 до 18:00 и с 19:00 до 20:00. Количество гостей ограничено, поэтому желающих приглашают записываться заблаговременно.