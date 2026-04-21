"Моя любимая мама..." - послание короля Карла III в честь 100-летия Елизаветы II растрогало многих
Король Карл III посвятил трогательное обращение своей "любимой маме" в день, когда королеве Елизавете II исполнилось бы 100 лет, и признал, что в современном мире есть много вопросов, которые, вероятно, "глубоко бы ее тревожили".
Пока королевская семья собирается в Лондоне, чтобы отметить столетие королевы различными мероприятиями, монарх опубликовал видеообращение, чтобы «вспомнить жизнь правительницы и свою утрату».
«Мне кажется, многое из того, в какие времена мы живем сейчас, вероятно, глубоко бы ее тревожило, однако меня укрепляет ее убеждение, что добро всегда возьмет верх и светлое утро никогда не далеко за горизонтом», — сказал он.
«Потому что, как юная принцесса Елизавета сказала в своем первом публичном обращении в возрасте всего 14 лет, каждый из нас может внести свой вклад, чтобы сделать завтрашний мир лучше и счастливее. Это убеждение, к которому я присоединяюсь всем сердцем», — добавил Карл.
Королевские представители не уточнили, о каких именно вопросах говорил король, однако предполагается, что речь шла как о проблемах в Соединенном Королевстве, так и за его пределами.
Король продолжил: «Поэтому — независимо от того, молоды мы или пожилы, и как бы мы ни отличались — будем стремиться следовать этому примеру, чтобы этот день был не только болезненной границей отсутствия, но и празднованием хорошо прожитой жизни и наследия, полного надежды, вместе стремясь к лучшему и более счастливому завтра — основанному на мире, справедливости, благополучии и безопасности».
Трехминутное видео, которым Букингемский дворец поделился в социальных сетях, было снято в этом месяце в библиотеке Балморал — любимой резиденции в Шотландии, где Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет.
За королем видны три выбранные им фотографии покойной королевы из разных периодов жизни, включая портрет, где она изображена совсем маленьким ребенком. «Обещание королевы Елизаветы, исполненное судьбой, сформировало мир вокруг нее и коснулось бесчисленного количества людей в нашей стране, Содружестве и за его пределами», — сказал король. «Почти целое столетие ее жизни было временем значительных перемен, однако через каждое десятилетие и все изменения она оставалась неизменной, твердой и полностью преданной людям, которым служила».
Похороны королевы Елизаветы II в Лондоне 19 сентября 2022 года
Король также обновил свое «торжественное обещание служения» нации, завершив обращение словами: «Да благословит тебя Бог, моя любимая мама; ты навсегда останешься в наших сердцах и молитвах».
В комментариях люди эмоционально отреагировали на обращение короля, подчеркивая, что королева Елизавета II никогда не будет забыта и ее по-прежнему глубоко не хватает. Многие называли ее выдающейся и вдохновляющей правительницей, отмечая ее достоинство, скромность и пример, который останется навсегда.
Королевская семья отметит этот день визитом в Британский музей, где ознакомится с предложениями по дизайну мемориала Елизаветы II, после чего в Букингемском дворце состоится прием. Принцесса Анна также официально откроет сад королевы Елизаветы II в Риджентс-парке.