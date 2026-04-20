Мать Шарлиз Терон убила ее отца, спасая дочь: актриса раскрыла страшные подробности семейной трагедии

Шарлиз Терон описала свое детство как жизнь в доме, где постоянно ощущались напряжение и насилие. По ее словам, отец, Чарльз Терон, устроил бар прямо у них дома и со временем превратился в, как она выразилась, «полностью функционирующего алкоголика». Он часто исчезал на несколько часов, а затем возвращался домой в состоянии. тяжелого опьянения «Все становилось грязным, шумным и некрасивым, — вспоминала актриса. — Но и моя мама не из тех, кто молча терпит. Она не сидела и не сносила это покорно. Она ясно давала понять, что ей не нравится его образ жизни». Их бурные отношения сопровождались постоянными ссорами, словесными оскорблениями и долгими периодами молчания, из-за чего маленькая Шарлиз чувствовала себя одинокой в этом тихом, но напряженном доме.