Модель Паулина Поризкова показала фигуру в бикини в 61 год и откровенно высказалась о возрасте
Супермодель Паулина Поризкова накануне 61-летия опубликовала видео в бикини и откровенно рассказала, как с возрастом пришла к принятию себя. По ее словам, в 21 год, на пике карьеры, она чувствовала себя гораздо менее уверенной, чем сейчас.
Паулина Поризкова продемонстрировала впечатляюще подтянутую фигуру, встречая новый год своей жизни уже в шестом десятке. В четверг супермодели исполнился 61 год, а за день до этого она опубликовала видео, на котором позирует в красно-белом полосатом бикини.
Накануне дня рождения Поризкова рассказала, какой путь прошла к принятию себя.
«Завтра мне исполнится 61, и я понимаю, что это может прозвучать безумно, но 40 лет назад, когда мне был 21 год и я находилась на пике своей карьеры и славы супермодели, именно тогда я чувствовала себя наиболее неуверенно, отчасти из-за бесконечных сравнений с другими моделями со стороны людей, которые меня нанимали. Мне все время казалось, что я недостаточно хороша», — вспоминает она.
По ее словам, в то время ее самооценка была полностью привязана к внешности.
«Поэтому сегодня я примеряю это милое летнее бикини и напрягаю мышцы, над которыми работала до седьмого пота, вовсе не обязательно ради того, чтобы выглядеть в этом бикини как можно лучше, а чтобы чувствовать себя как можно лучше в этом шестом десятке», — объяснила она.
Однако Поризкова призналась, что все же усердно работает и ради внешнего результата. «Хотя кого я обманываю? Я увеличила интенсивность тренировок раз в десять, потому что хочу выглядеть этим летом как можно лучше, но не обязательно в бикини… а в свадебном платье», — сказала она, после чего послала поцелуй в камеру.
Поризкова имела в виду свою помолвку с писателем Джеффом Гринстайном. Он сделал ей предложение в июле 2025 года после двух лет отношений.
Ранее она была замужем за покойным фронтменом группы The Cars Риком Окасеком. Пара поженилась в 1989 году, у них родились двое сыновей — Джонатан и Оливер. О расставании после 28 лет брака они объявили в 2018 году.
Поризкова нередко откровенно говорит с поклонниками о старении. В прошлом месяце она позировала в розовом белье, упомянув о «дыме и зеркалах» социальных сетей. «Вот так и создают красивую картинку на мгновение», — написала она о фильтрах. «Правда в том, что гравитация берет свое. Но! Гравитация также сделала вас сильнее, чтобы вы могли держать голову выше, чем когда-либо». Она добавила: «Несмотря на все очевидные так называемые возрастные недостатки, я никогда не чувствовала себя такой сексуальной и такой комфортной в собственном теле».