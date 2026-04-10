Модель Паулина Поризкова показала фигуру в бикини в 61 год и откровенно высказалась о возрасте

Поризкова нередко откровенно говорит с поклонниками о старении. В прошлом месяце она позировала в розовом белье, упомянув о «дыме и зеркалах» социальных сетей. «Вот так и создают красивую картинку на мгновение», — написала она о фильтрах. «Правда в том, что гравитация берет свое. Но! Гравитация также сделала вас сильнее, чтобы вы могли держать голову выше, чем когда-либо». Она добавила: «Несмотря на все очевидные так называемые возрастные недостатки, я никогда не чувствовала себя такой сексуальной и такой комфортной в собственном теле».