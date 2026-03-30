Папкина гордость: внебрачный сын Шварценеггера побеждает на дебютных соревнованиях по бодибилдингу
Сын всемирно известного спортсмена и голливудского актера, а позднее губернатора штата Калифорния Арнольда Шварценеггера — Джозеф Баэна — официально пошел по стопам отца, выиграв соревнования по бодибилдингу.
«Миссия выполнена!» — сообщил 28-летний Баэна в субботу о своем успехе в Instagram, раскрыв, что на соревнованиях NPC Natural Colorado State он занял первое место в нескольких категориях. В достижении этой победы ему помогал и знаменитый отец, который давал ценные советы на тренировках в том же тренажерном зале Gold’s Gym в Венис-Бич, штат Калифорния, где когда-то сам начал тренироваться более полувека назад после переезда в США из родной Австрии.
Хотя Баэна стал культуристом, он признал, что далеко не всегда обладал атлетическим телосложением. «Люди иногда забывают, что в старшей школе я был полноватым», — признался он в своем аккаунте в Instagram. «Меня не брали в баскетбольную и футбольную команды, потому что я не мог угнаться за другими детьми».
Следует отметить, что 78-летняя суперзвезда «Терминатора» Арнольд Шварценеггер считается одним из величайших культуристов всех времен. После нескольких побед в Европе в 1970 году в Нью-Йорке он стал Мистером Олимпия, завоевав этот титул семь раз. В его списке крупнейших достижений также есть пять титулов «Mr. Universe». Несмотря на почтенный возраст, он по-прежнему поддерживает себя в отличной физической форме.
Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена в Instagram
Мать Джозефа Баэны — бывшая домработница Шварценеггера Милдред Патрисия Баэна. 17 мая 2011 года Los Angeles Times сообщила, что у Шварценеггера, у которого несколькими месяцами ранее завершился срок полномочий губернатора Калифорнии и который уже 25 лет состоял в браке с представительницей легендарного клана Кеннеди Марией Шрайвер, 14 лет назад родился внебрачный ребенок от домработницы гватемальского происхождения. Она проработала в семье Шварценеггера 20 лет — до января 2011 года. Это сообщение было опубликовано спустя несколько дней после разрыва совместной жизни Шварценеггера и Шрайвер. Официально пара развелась лишь в 2021 году.
Внебрачный сын Шварценеггера родился через пять дней после того, как появился на свет его младший из четырех детей, рожденных в браке. Сам Арни тогда признал, что лишь спустя несколько лет понял, что является отцом Джозефа, когда заметил сходство мальчика с собой, и постоянно обеспечивал финансовое благополучие Джозефа и его матери. После ухода с поста губернатора он признался жене в измене и внебрачном ребенке, после чего его семья распалась.
Джозеф Баэна решил сохранить фамилию матери. В 2019 году он окончил Университет Пеппердайна в Калифорнии со степенью в области бизнеса. Он пошел по стопам отца не только как культурист, но и как актер.