"У меня ураганное течение болезни": Маргарита Симоньян сообщила об агрессивном развитии онкологического заболевания

«Что-то одно только у тех, у кого совсем маленькая опухоль. У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят. Поэтому и операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы», — написала телеведущая в своем Telegram-канале.