"У меня ураганное течение болезни": Маргарита Симоньян сообщила об агрессивном развитии онкологического заболевания
45-летняя пропагандистка и главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что у неё агрессивное течение онкологического заболевания. По её словам, врачи называют развитие болезни «ураганным», поэтому применяется сразу несколько методов лечения: операция, химиотерапия, лучевая терапия и длительная гормональная терапия.
Диагноз — рак груди — был озвучен ею в сентябре прошлого года. После этого Симоньян перенесла операцию по удалению опухоли и проходит курс химиотерапии. Она заявила, что заболевание развилось на фоне сильных переживаний из-за состояния её мужа, режиссёра Тигран Кеосаян, который впал в кому в конце декабря 2024 года и скончался 26 сентября в московской больнице.
В декабре Симоньян прошла третий курс химиотерапии. После него, по её словам, состояние значительно ухудшилось: ей было трудно выходить из комнаты, из-за чего она пропустила встречу с читателями своей книги. Она отмечала, что переносит лечение по-разному: временами чувствует себя относительно нормально, однако жалуется на слабость, боли и постоянную изжогу.
«Что-то одно только у тех, у кого совсем маленькая опухоль. У меня же на фоне переживаний возникло ураганное течение, как врачи говорят. Поэтому и операция, и химия, и лучевая, и гормоны еще на годы. Если Бог даст эти годы», — написала телеведущая в своем Telegram-канале.
Из-за последствий химиотерапии в последние месяцы она носила парик, однако недавно отказалась от него и впервые появилась без парика на публичном мероприятии в Краснодаре. В ходе мероприятия Симоньян была вручена памятная медаль «За заслуги», а также присвоено звание «Почётный гражданин Краснодара». Награду ей вручил мэр города Евгений Наумов.
У Маргариты Симоньян трое детей — 11-летняя Марьяна, 10-летний Баграт и 5-летняя Маро.