Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет
Стендап-комику Нурлану Сабурову, по сообщениям ряда СМИ и Telegram-каналов, отказали во въезде в Россию и оформили длительный запрет на въезд - на 50 лет. Сообщается, что артист прилетел в Москву из Дубая и был остановлен при прохождении паспортного контроля в аэропорту Внуково.
Решение о запрете вступило в силу 30 января. В качестве причин называется критика так называемой СВО, а также нарушения миграционного и налогового законодательства. После отказа во въезде Нурлан Сабуров, который является уроженцем Казахстана, остался во Внуково и не может вылететь обратно, поскольку у него нет средств на новый билет.
Ситуация разворачивается на фоне прошлогоднего инцидента с миграционными документами. В мае 2025 года сообщалось, что Сабурова задержали в московском аэропорту Шереметьево из-за нарушения сроков пребывания в России и назначили штраф; по данным СМИ, ему предписали в установленный срок покинуть страну, чтобы затем при желании въехать уже по правилам.
Кроме того, в 2025–2026 годах в ряде российских городов сообщалось об отменах выступлений Сабурова. В публикациях в качестве возможных причин упоминались общественный резонанс и претензии к его высказываниям, в том числе обсуждалась история с концертом в Алма-Ате осенью 2022 года.
Известно, что у Сабурова есть недвижимость в Подмосковье, также в России у него постоянно проживают жена и дети.