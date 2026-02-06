Комику Нурлану Сабурову запретили въезд в Россию на 50 лет

Решение о запрете вступило в силу 30 января. В качестве причин называется критика так называемой СВО, а также нарушения миграционного и налогового законодательства. После отказа во въезде Нурлан Сабуров, который является уроженцем Казахстана, остался во Внуково и не может вылететь обратно, поскольку у него нет средств на новый билет.