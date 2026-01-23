Олга Дреге о переменах в театре Dailes и своем месте в нем: "Колесо времени не остановить"

Дреге напоминает, что 1 марта ей исполнится 88 лет, и необходимо уступить место молодому поколению. «Я свое уже сделала. Остаются премии, названные именами актеров, остаются фильмы и любовь современников, но со временем все становится историей». Она подчеркивает, насколько важно ценить людей, пока они рядом. «Любите своих близких и современников, потому что время, проведенное вместе, очень коротко». Дреге признается, что чувствует благодарность за всю жизнь, проведенную в театре Dailes: «Я проработала там всю жизнь до самого конца, и я просто счастлива от этого».