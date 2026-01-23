Олга Дреге о переменах в театре Dailes и своем месте в нем: "Колесо времени не остановить"
"Должна вам сказать — колесо времени не остановить", — заключает любимая народом актриса Олга Дреге, которая больше не будет работать штатной актрисой театра Dailes.
«Театр Dailes уже обходился без Хария Лиепиньша, без Эдуарда Павулса, без Лилиты Берзини, без Вии Артмане. Обойдется и без меня», — сказала актриса журналу Kas Jauns, комментируя произошедшие изменения в театре Dailes.
Как известно, директор театра Юрис Жагарс принял решение прекратить трудовые отношения с Лелдой Дреймане, штатных мест в театре больше не будет у актрис Олги Дреге и Лидии Пупуре, возможность ухода также рассматривает легендарная Мирдза Мартинсоне. Особенно болезненно это восприняла Дреймане, которая, как сообщается, обратилась к юристам. В свою очередь театр указывает, что ликвидация должностей проведена после оценки занятости актеров и спроса на них.
Дреге напоминает, что 1 марта ей исполнится 88 лет, и необходимо уступить место молодому поколению. «Я свое уже сделала. Остаются премии, названные именами актеров, остаются фильмы и любовь современников, но со временем все становится историей». Она подчеркивает, насколько важно ценить людей, пока они рядом. «Любите своих близких и современников, потому что время, проведенное вместе, очень коротко». Дреге признается, что чувствует благодарность за всю жизнь, проведенную в театре Dailes: «Я проработала там всю жизнь до самого конца, и я просто счастлива от этого».
Уже в феврале у актрисы начнутся репетиции у польского режиссера в спектакле «Настоящий Запад», и она продолжит играть и в своих прежних спектаклях. «У всех своя судьба, но у меня она сложилась удачно». Олга Дреге подчеркивает, что решение продолжать работу вне штата она приняла добровольно.