Агата Муцениеце стала многодетной мамой - актриса родила девочку от нового мужа

По данным росСМИ, актриса родила третьего ребёнка 1 декабря в московской клинике Лапино, где не раз появлялись на свет дети российских знаменитостей. Для Агаты это уже третий ребёнок, а для 41-летнего музыканта Петра Дранги — первенец. Пара поженилась в августе после непродолжительного романа, который стал известен публике в конце прошлого года. Несмотря на слухи и сплетни, включая предположения о том, что отец ребёнка — не Дранга, а другой мужчина, Муцениеце и Дранга официально подтвердили свои отношения и сыграли свадьбу этим летом.