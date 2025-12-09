Агата Муцениеце стала многодетной мамой - актриса родила девочку от нового мужа
Агата Муцениеце официально подтвердила рождение дочери от мужа, музыканта Петра Дранги: 36-летняя актриса поделилась в Instagram «розовыми» кадрами уже из дома.
Актриса поделилась в своём Instagram фотографией с воздушными шарами в розовой гамме, которые, по её словам, заказала старшая дочь Мия. Агата Муцениеце дала понять, что уже выписалась из роддома и её встретили дома.
По данным росСМИ, актриса родила третьего ребёнка 1 декабря в московской клинике Лапино, где не раз появлялись на свет дети российских знаменитостей. Для Агаты это уже третий ребёнок, а для 41-летнего музыканта Петра Дранги — первенец. Пара поженилась в августе после непродолжительного романа, который стал известен публике в конце прошлого года. Несмотря на слухи и сплетни, включая предположения о том, что отец ребёнка — не Дранга, а другой мужчина, Муцениеце и Дранга официально подтвердили свои отношения и сыграли свадьбу этим летом.
Беременность актрисы проходила на фоне сложных судебных разбирательств с её бывшим мужем Павлом Прилучным. Муцениеце и Прилучный долгое время судились из-за определения места жительства их 12-летнего сына Тимофея и алиментов. В течение последнего года бывшие супруги обменивались взаимными обвинениями, а Прилучный даже добился возбуждения уголовного дела о клевете против Муцениеце. Несмотря на это, суд окончательно постановил, что Тимофей должен жить с матерью, хотя мальчик большую часть времени проживает с отцом и его новой семьёй. Муцениеце старается поддерживать отношения с детьми от первого брака, хотя признаётся, что не помогает с домашними заданиями, считая это заботой ребёнка.
В интервью Агата рассказала, что во время беременности не придерживалась строгой диеты, позволяя себе всё, кроме алкоголя и сигарет. Она отметила, что каждая беременность — это новый опыт и новая душа, а с возрастом у женщин появляется особая, более глубокая любовь к детям. Муцениеце также подчеркнула важность баланса в развитии детей — интеллектуальном, творческом и физическом.