Агата Муцениеце опровергла слухи о "накладном животе" откровенной фотосессией

Для Агаты этот ребёнок станет третьим. От первого брака с актёром Павлом Прилучным у неё двое детей — сын Тимофей и дочь Мия. В течение последнего года актриса переживала сложный период: Муцениеце добивалась через суд права опеки над Тимофеем, который длительное время жил с отцом, несмотря на постановление суда. Недавно стало известно, что мальчик всё-таки переехал к матери, а отношения в семье наладились.