Агата Муцениеце опровергла слухи о "накладном животе" откровенной фотосессией
36-летняя актриса Агата Муцениеце, ожидающая ребенка от своего мужа, музыканта Петра Дранги, опубликовала серию снимков в нижнем белье, продемонстрировав свой округлившийся живот и тем самым развеяв слухи о фиктивной беременности.
Фотографии появились на странице актрисы в Instagram. В подписи к снимкам Муцениеце написала: «Вдыхать эту жизнь каждую секунду, чувствовать себя любимой и красивой. Спасибо за всё — жизнь!»
На фотографиях актриса выглядит спокойной и уверенной, наслаждаясь своим состоянием. Фанаты отметили естественную красоту Агаты и выразили восхищение её откровенностью, хотя ранее именно среди подписчиков появились подозрения, что живот актрисы выглядит «ненастоящим».
Беременность стала для Муцениеце символом нового жизненного этапа. Весной актриса обручилась с Петром Дрангой, а в августе пара сыграла свадьбу. О скором пополнении в семье стало известно летом.
Для Агаты этот ребёнок станет третьим. От первого брака с актёром Павлом Прилучным у неё двое детей — сын Тимофей и дочь Мия. В течение последнего года актриса переживала сложный период: Муцениеце добивалась через суд права опеки над Тимофеем, который длительное время жил с отцом, несмотря на постановление суда. Недавно стало известно, что мальчик всё-таки переехал к матери, а отношения в семье наладились.
Сейчас Муцениеце выглядит счастливой и умиротворённой. Фотосессия, по словам поклонников, стала не просто красивым жестом, но и символом уверенности, принятия и женственности, с которыми актриса встречает новую страницу своей жизни.