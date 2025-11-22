Алла Пугачева на прогулке.
Российские звезды
Сегодня 12:41
"Утренний променад. Кайф! Вокруг никого": Алла Пугачева наслаждается одиночеством на Кипре
Алла Пугачева поделилась в Instagram утренним видео с прогулки по набережной Лимасола на Кипре. В ролике артистка идет по пустому променаду и отмечает, что вокруг «никого» и слышна «музыка ниоткуда».
Алла Пугачева выложила в Instagram короткое видео с подписью: «Утренний променад. Кайф! Вокруг никого и музыка ниоткуда».
По визуальным деталям становится понятно, что ролик снят на пристани в Лимассоле (Limassol Marina) на Кипре, где артистка сейчас живет.
Limassol Marina — один из самых амбициозных проектов Средиземноморья, объединяющий причалы для суперъяхт, жилые апартаменты, рестораны, бутики и зоны отдыха у воды. Участок на набережной построен в нескольких шагах от исторического центра Лимассола, но при этом остаётся закрытой и тихой зоной, особенно по утрам.
Особенности места
- рассчитано примерно на 650 причалов для яхт, включая суда длиной до 100–110 метров;
- статус Superyacht Ready делает его официальной точкой входа в ЕС для частных судов;
- в жилой части расположены виллы и апартаменты премиум-класса, многие — с видом на воду и личным выходом к причалам;
- здесь сосредоточены рестораны, дизайнерские магазины, кафе у воды, фитнес- и спа-центры;
- район круглосуточно охраняется и пользуется спросом у инвесторов, владельцев яхт и состоятельных экспатов.