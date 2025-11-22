"Утренний променад. Кайф! Вокруг никого": Алла Пугачева наслаждается одиночеством на Кипре

Limassol Marina — один из самых амбициозных проектов Средиземноморья, объединяющий причалы для суперъяхт, жилые апартаменты, рестораны, бутики и зоны отдыха у воды. Участок на набережной построен в нескольких шагах от исторического центра Лимассола, но при этом остаётся закрытой и тихой зоной, особенно по утрам.