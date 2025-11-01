В Москве прощаются с актёром «Полицейского с Рублёвки» Романом Поповым.
Российские звезды
Сегодня 11:01
В Москве прощаются с актером Романом Поповым. Его тело кремируют
В Москве проходят похороны актёра Романа Попова, известного широкой публике по сериалу «Полицейский с Рублёвки». На церемонию прощания пришли десятки людей — друзья, коллеги и артисты, разделяющие боль утраты.
Среди пришедших — шоумены Оганес Григорян и Олег Верещагин, актёры Владислав Дунаев и Ирина Темичева, комик Сергеич.
По словам близких, актёра кремируют — это было его последнее желание. Прах Романа Попова планируют развеять над Чёрным морем, с которым он был особенно связан и где любил проводить время.
Роман Попов скончался 28 октября от рецидива рака мозга. Ему было 40 лет. Перед смертью артист находился в коме и был подключён к аппарату жизнеобеспечения, но организм уже не реагировал на лечение. Летом этого года Попов официально завершил карьеру, сосредоточившись на борьбе с болезнью.