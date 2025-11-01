В Москве прощаются с актером Романом Поповым. Его тело кремируют

Роман Попов скончался 28 октября от рецидива рака мозга. Ему было 40 лет. Перед смертью артист находился в коме и был подключён к аппарату жизнеобеспечения, но организм уже не реагировал на лечение. Летом этого года Попов официально завершил карьеру, сосредоточившись на борьбе с болезнью.