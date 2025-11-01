Хайди Клум снова поразила публику - "Королева Хэллоуина" предстала в жутком образе

С каждым годом Хайди Клум поднимает планку всё выше, превращая Хэллоуин в настоящее шоу с элементами театра, моды и кино. Её внимание к деталям и любовь к перевоплощениям делают каждое появление событием, о котором говорят по всему миру. И в этот раз, превратившись в Медузу, она снова доказала: её звание «Королевы Хэллоуина» по-прежнему неоспоримо.