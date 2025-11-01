Хайди Клум снова поразила публику - "Королева Хэллоуина" предстала в жутком образе
Как только вчера в Нью-Йорке пробило полночь, Хайди Клум в очередной раз доказала, почему её называют «Королевой Хэллоуина». На своём ежегодном костюмированном балу, который в этом году проходил в отеле Hard Rock Hotel New York, 52-летняя супермодель предстала в образе мифологической Медузы.
Хайди Клум появилась на красной дорожке вместе с мужем, музыкантом Томом Каулитцем, который выбрал не менее эффектный образ — рыцаря, обращённого в камень после встречи с Медузой. Вместе пара выглядела словно ожившие персонажи древнегреческого мифа.
Образ Клум поражал деталями: массивный головной убор из движущихся змей, острые клыки, раздвоенный язык, обтягивающий костюм, напоминающий змеиную чешую, и длинный хвост. В руках модель держала лук и стрелы, игриво направляя их в сторону мужа, а затем — позируя перед камерами, угрожающе высовывала язык.
«HAPPY HEIDIWEEN! Не смотри слишком долго, иначе окаменеешь!» — подписала Клум видео в Instagram, демонстрируя своё перевоплощение.
Несмотря на то что по мифу взгляд Медузы превращает людей в камень, Каулитц признался журналистам, что считает костюм жены «сексуальным». В ответ Хайди отметила, что и его «каменный» рыцарский образ выглядит «очень горячо».
Костюм, достойный Голливуда
Над созданием сложного грима и костюма Клум вновь работала с известным мастером протезного макияжа Майком Марино — лауреатом премии «Эмми» и трёхкратным номинантом на «Оскар» за фильмы "The Batman", "Coming 2 America" и "A Different Man".
Весь процесс перевоплощения Хайди показывала в своих соцсетях — начиная с раннего утра пятницы. Она делилась кадрами, как команда визажистов устанавливала протезы, наносила грим и устанавливала подвижные змеи на её голове.
Королева, не теряющая корону
С каждым годом Хайди Клум поднимает планку всё выше, превращая Хэллоуин в настоящее шоу с элементами театра, моды и кино. Её внимание к деталям и любовь к перевоплощениям делают каждое появление событием, о котором говорят по всему миру. И в этот раз, превратившись в Медузу, она снова доказала: её звание «Королевы Хэллоуина» по-прежнему неоспоримо.
Хэллоуин-2024: Хайди Клум и другие звезды
