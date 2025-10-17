Бывший муж Бритни Спирс заявил, что певица пила во время беременностей и принимала наркотики, когда кормила грудью

Автор также затрагивает тему отношений с семьёй Бритни. В книге он публикует якобы письмо сестры певицы, Джейми Линн Спирс, в котором та благодарит его и его жену Викторию за то, что они воспитывали мальчиков и позволяли Бритни оставаться частью их жизни. «Я уверена, что моя сестра никогда не благодарила вас за то, что вы воспитывали её детей и при этом оставались достаточно великодушными, чтобы не лишать её возможности быть с ними», — говорится в письме. Однако подлинность этого письма Джейми Линн публично не подтверждала.