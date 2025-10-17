Бывший муж Бритни Спирс заявил, что певица пила во время беременностей и принимала наркотики, когда кормила грудью
Кевин Федерлайн снова оказался в центре внимания с выходом своей книги мемуаров You Thought You Knew («Ты думал, что знал»), которая выйдет 21 октября. В ней 47-летний бывший танцор и экс-супруг поп-звезды Бритни Спирс делится откровенными и противоречивыми подробностями их брака, вызвавшими бурную реакцию общественности.
Кевин Федерлайн, состоявший в браке со Спирс с 2004 по 2007 год, выдвигает в книге серьёзные обвинения против 43-летней певицы. В отрывках, опубликованных The New York Times и USA Today, он утверждает, что во время обеих беременностей Бритни употребляла алкоголь, находясь при этом на медикаментозном лечении, называя такое сочетание «опасным» и «абсолютно безумным». По словам Федерлайна, даже пара бокалов вина сильно влияла на певицу из-за принимаемых ею лекарств.
Он также заявляет, что Бритни Спирс употребляла кокаин, кормя грудью их сыновей — Шона Престона (ныне 20 лет) и Джейдена Джеймса (19 лет). В книге описывается эпизод 2006 года на вечеринке в честь выхода его альбома, когда Бритни, обещавшая остаться дома с шестинедельным сыном, неожиданно появилась на мероприятии и, по его словам, употребила наркотик вместе со своей знакомой актрисой. Федерлайн утверждает, что, беспокоясь за детей, попросил Бритни не кормить грудью после употребления, и это привело к ссоре, во время которой певица якобы плеснула ему в лицо напиток. Он называет этот момент «последней каплей», после которой решил завершить отношения.
В книге описываются и другие мрачные эпизоды брака и развода пары. Федерлайн подробно вспоминает знаменитый инцидент 2007 года, когда Бритни побрила голову. Он утверждает, что в то время певица покинула реабилитационный центр, приехала к нему домой в расстроенном состоянии и требовала впустить её, пытаясь перелезть через ворота. Охрана, по словам Кевина, не позволила ей увидеть детей, поскольку она была «в неадекватном состоянии». После этого Бритни направилась в салон, где, не получив согласия парикмахера постричь её, взяла машинку и побрила голову сама. Позже она, по воспоминаниям Федерлайна, напала на фотографов у автозаправки с зонтом.
Самыми тревожными выглядят утверждения о поведении Бритни рядом с детьми. Федерлайн пишет, что их сыновья иногда просыпались ночью и видели мать, стоящую в дверях их комнаты с ножом в руках. «Потом она просто разворачивалась и уходила без объяснений», — цитирует он собственные воспоминания. По словам Федерлайна, это стало причиной того, что подростками мальчики избегали ночевать у матери, поскольку испытывали страх. Он утверждает, что тогда уже осознавал — ситуация «движется к чему-то необратимому».
Федерлайн также вспоминает 2008 год, когда Бритни была госпитализирована по психиатрическому ордеру 5150 после отказа передать сыновей бывшему мужу. Он называет ту ночь «одной из самых тяжёлых в своей жизни» и призывает направить ту же энергию, что сопровождала кампанию Save Britney, на поддержку её здоровья и выживания.
Автор также затрагивает тему отношений с семьёй Бритни. В книге он публикует якобы письмо сестры певицы, Джейми Линн Спирс, в котором та благодарит его и его жену Викторию за то, что они воспитывали мальчиков и позволяли Бритни оставаться частью их жизни. «Я уверена, что моя сестра никогда не благодарила вас за то, что вы воспитывали её детей и при этом оставались достаточно великодушными, чтобы не лишать её возможности быть с ними», — говорится в письме. Однако подлинность этого письма Джейми Линн публично не подтверждала.
В книге Федерлайн также отвечает на высказывания бывшего мужа Бритни, Сэма Асгари, который назвал его «профессиональным отцом». В интервью Entertainment Tonight Кевин сказал, что «с трудом может испытывать хоть какое-то уважение к Сэму», добавив, что Асгари был ребёнком, когда он женился на Бритни. «Мне всё равно, что он говорит. Главное — что думают мои дети», — подчеркнул Федерлайн.
Бритни Спирс категорически отвергла многие из заявлений бывшего мужа. В своих мемуарах The Woman in Me («Женщина во мне»), изданных в 2023 году, она писала, что «никогда» не имела проблем с алкоголем и единственным препаратом, который принимала, был Аддералл, назначенный при СДВГ. «Меня никогда не интересовали тяжёлые наркотики», — заявила певица.
В соцсетях Спирс осудила книгу бывшего мужа, обвинив его в злости и в попытке «заработать на прошлом теперь, когда выплаты по алиментам закончились». В своём обращении на платформе X она написала: «Почему он ТАК зол?» — и обвинила Кевина в том, что он продолжает использовать её имя ради прибыли.
Представитель Бритни назвал книгу Федерлайна «чистой сенсационностью» и подчеркнул, что певица сосредоточена на благополучии их сыновей. Источники, близкие к Спирс, утверждают, что она не боится выхода книги, поскольку уже рассказала свою правду в собственных мемуарах, и не собирается публично отвечать, чтобы сохранить отношения с детьми.