"Буду петь и общаться на русском!" Интарс Бусулис впервые даст концерты в Израиле

В Израиле в октябре артист намерен порадовать публику разными песнями — как на русском, так и на латышском языке. «В основном я для израильской публики, конечно, буду петь на русском. Спою с удовольствием песни, которые давно не пел. Общаться тоже буду на русском, чтобы мы друг друга легче поняли. И на латышском языке песни тоже спою обязательно. Самое главное же вообще, что внутри творится у человека. Так что, я могу петь на каких угодно языках, но пою я всегда сердцем».