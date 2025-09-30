"Буду петь и общаться на русском!" Интарс Бусулис впервые даст концерты в Израиле
Латвийский певец Интарс Бусулис впервые едет в Израиль с сольными концертами. Его называют «латвийским антидепрессантом» — и не зря: концерты Бусулиса дарят зрителям ощущение радости и лёгкости. В интервью израильскому 9-му каналу артист рассказал о своём пути в музыку, о том, почему так любит латвийскую природу и сельскую жизнь.
«Я стреляю пистолетом любви»
На вопрос, откуда у него такая невероятная энергетика, певец отвечает просто: «Люди после концерта уходят довольные, и это моя цель — чтобы они улыбались, чем больше, тем лучше. Может быть, на время концерта у них пропадает чувство грусти. Я своей энергией, пистолетом любви стреляю во время выступления».
Интарс Бусулис подчёркивает, что для него не существует «высоких» и «низких» профессий: «Хоть дворник, хоть бизнесмен — все на одном уровне. Я уважаю всех людей и их профессии. Мне важно, чтобы люди улыбались. И всё».
Жизнь в Латвии: трактор, деревня и тишина
Несмотря на гастроли и выступления, Интарс остаётся очень «земным» человеком. Он признаётся, что живёт за городом, «даже можно сказать, в деревне». «Я люблю сельскую жизнь. Люблю кататься на тракторе. Люблю купаться. Люблю, чтобы было красиво, чтобы бардака не было. И чтобы был свой уголок. Уважаю и природу — начиная с комарика, заканчивая медведями», — рассказывает певец.
Для него Латвия — это не только родина, но и источник внутренней гармонии: леса, тишина, простая жизнь и уважение к окружающему миру.
Музыкальные пристрастия
Интарс открыто говорит, что «любит всякую музыку, если она хорошая». В его коллекции пластинок соседствуют Джордж Майкл и Deep Purple, Ленни Кравитс и Раймонд Паулс, Майлз Дэвис и Джон Колтрейн. «Плохой музыки не бывает. Даже для плохой музыки есть свой слушатель. Если кто-то выпускает её, значит, это кому-то нужно. Пусть десяти людям, но нужно. И это надо уважать», — уверен Бусулис.
Особое место в его сердце занимает джаз, но он не ограничивается одним жанром: слушает металл, дэнс, ретро и современные латвийские записи.
От тромбона к вокалу
Петь соло Бусулис начал в 26 лет — шаг вынужденный. «У меня родился сын, и надо было думать, что делать дальше. Я тромбонист по образованию, играл в оркестрах, но в какой-то момент начал петь, чтобы кормить семью. Вокалу я не учился, но техника дыхания похожая. Поэтому можно быстро достичь результата», — объясняет он.
Израильские концерты
В Израиле в октябре артист намерен порадовать публику разными песнями — как на русском, так и на латышском языке. «В основном я для израильской публики, конечно, буду петь на русском. Спою с удовольствием песни, которые давно не пел. Общаться тоже буду на русском, чтобы мы друг друга легче поняли. И на латышском языке песни тоже спою обязательно. Самое главное же вообще, что внутри творится у человека. Так что, я могу петь на каких угодно языках, но пою я всегда сердцем».