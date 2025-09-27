"Это всего лишь ребенок!" Защитники 8-летней дочери Ирины Шейк ответили на жесткие комментарии в Сети
Супермодель Ирина Шейк попала в объективы папарацци во время прогулки с дочерью Леей в Нью-Йорке. Трогательные кадры матери и ребенка неожиданно вызвали бурю комментариев в соцсетях: вместо обсуждения стиля модели пользователи начали спорить о внешности девочки.
На улицах Нью-Йорка папарацци заметили 39-летнюю супермодель Ирину Шейк во время прогулки с 8-летней дочерью Леей и их домашним питомцем. Ирина выбрала для выхода стильный образ в черном — облегающий топ, плиссированная юбка миди и лаковые ботинки, дополнив его солнечными очками. Лея была в светлом платье и кроссовках, с любимой игрушкой в руках.
Казалось бы, трогательные кадры матери и дочери должны были вызвать умиление, однако в комментариях под публикациями в соцсетях разгорелась неожиданная дискуссия. Многие пользователи позволили себе неприятные высказывания о внешности девочки.
«Ребенку явно стоит меньше есть — выглядит старше своих лет», — пишет один из комментаторов. Другой добавляет: «На фото видно, что Лея уже тяжелее мамы. Это ненормально». Некоторые и вовсе обвинили Ирину в том, что она «следит только за собой, но не за питанием дочери».
Тем не менее, у Леи нашлось и много защитников. «Это всего лишь ребенок! Нельзя так жестоко обсуждать внешний вид девочки», — возмущается подписчица. «Лея выглядит счастливой и здоровой. Главное, что у нее есть любящие родители, а не размер одежды», — отмечает другой пользователь.
В ответ на волну критики раздались и более эмоциональные высказывания: «Ужасно, что взрослые люди позволяют себе буллинг по отношению к ребенку. Дайте девочке спокойно расти», — пишут в комментариях. Поддержали и другие: «Дети все разные — кто-то выше, кто-то полнее. Это абсолютно нормально в ее возрасте».
Но скептики не унимаются: «Такими темпами у девочки будут проблемы со здоровьем», — уверяют они. «Печально видеть, что у звездных родителей ребенок так располнел», — вторят им другие.