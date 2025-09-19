фото: Diggzy / BACKGRID/ Vida Press
Папарацци запечатлели Ирину Шейк по пути на встречу в районе Вест-Виллидж, и каждый её шаг выглядел как выход на подиум.
Ей можно! Ирина Шейк вышла на улицу в платье, похожем на нижнее белье

Ирина Шейк в очередной раз продемонстрировала своё безупречное чувство стиля, появившись на улицах Нью-Йорка в потрясающем и смелом наряде. Папарацци запечатлели супермодель по пути на встречу в районе Вест-Виллидж, и каждый её шаг выглядел как выход на подиум.

Ирина Шейк была одета в элегантное сатиновое платье-комбинацию от Mango молочного цвета, украшенное нежными кружевными вставками.  Платье-комбинация, которое в прошлом считалось исключительно элементом нижнего белья, благодаря Ирине Шейк и другим законодательницам моды стало полноценным предметом гардероба для выходов в свет. Под платьем был заметен кружевной бюстгальтер, что придало образу особую пикантность и сделало его более современным.

фото: Diggzy / BACKGRID/ Vida Press
Этот образ Ирины Шейк — идеальное сочетание женственности и бунтарского духа, что полностью соответствует её стилю.
Главным акцентом в наряде стали высокие белые сапоги от Maison Margiela на устойчивом каблуке. Этот элемент обуви добавил образу дерзкой и авангардной нотки. Ирина дополнила свой образ солнцезащитными очками от Givenchy и большой чёрной дорожной сумкой, в которой лежала кожаная куртка-бомбер.

фото: Diggzy / BACKGRID/ Vida Press
Платье-комбинация, которое в прошлом считалось исключительно элементом нижнего белья, благодаря Ирине Шейк и другим законодательницам моды стало полноценным предметом гардероба для выходов в свет.
Ирина Шейк, чья карьера началась с победы в конкурсе красоты в Челябинске, а затем продолжилась на мировых подиумах, сегодня является одной из самых востребованных моделей в мире. Она сотрудничает с ведущими модными домами, такими как Versace, Burberry и Jean Paul Gaultier, и регулярно украшает обложки престижных глянцевых изданий, включая Vogue и Harper's Bazaar. 

