Ей можно! Ирина Шейк вышла на улицу в платье, похожем на нижнее белье

Ирина Шейк, чья карьера началась с победы в конкурсе красоты в Челябинске, а затем продолжилась на мировых подиумах, сегодня является одной из самых востребованных моделей в мире. Она сотрудничает с ведущими модными домами, такими как Versace, Burberry и Jean Paul Gaultier, и регулярно украшает обложки престижных глянцевых изданий, включая Vogue и Harper's Bazaar.