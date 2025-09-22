Агрессия и вспышки гнева: как в последние годы звезду "Бриллиантовой руки" Светлану Светличную изменила болезнь

Внучка Светланы Светличной Мария Ивашова рассказала росСМИ о том, как постепенно проявлялась старческая деменция у её бабушки. Сначала это были мелкие странности: несвязные рассказы, путаница в воспоминаниях, забывчивость. Но со временем поведение Светличной стало не просто тревожить ее семью, дело зашло очень далеко — она начала проявлять агрессию и нападать на близких.