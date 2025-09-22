Агрессия и вспышки гнева: как в последние годы звезду "Бриллиантовой руки" Светлану Светличную изменила болезнь
Актриса Светлана Светличная, звезда знаменитой комедии «Бриллиантовая рука», последние годы жизни переживала настоящую личную драму. Ее внучка рассказала о том, что бабушка стала другим человеком.
Внучка Светланы Светличной Мария Ивашова рассказала росСМИ о том, как постепенно проявлялась старческая деменция у её бабушки. Сначала это были мелкие странности: несвязные рассказы, путаница в воспоминаниях, забывчивость. Но со временем поведение Светличной стало не просто тревожить ее семью, дело зашло очень далеко — она начала проявлять агрессию и нападать на близких.
Со временем ситуация только осложнялась: ночами актриса почти не спала, звонила друзьям и родственникам в неадекватном состоянии, порой уходила из дома без предупреждения, создавая серьёзные трудности для семьи.
Состояние актрисы все больше ухудшалось, и её госпитализировали. Однако и в клинике также происходили тревожные события: врачи сообщили семье о нападении на медсестру, после чего Светличную перевели в психиатрическое учреждение. Для родных это стало тяжёлым испытанием.
Светлана Светличная ушла из жизни в возрасте 84 лет в ноябре 2024 года. Официальной причиной смерти стала сердечно-сосудистая недостаточность на фоне рака ротоглотки. В конце августа врачи признали актрису неизлечимо больной и перевели в паллиативное отделение.