Фанаты в панике: звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз появилась на публике с пугающей фигурой
На Неделе моды в Нью-Йорке состоялся показ новой коллекции Calvin Klein, который вызвал неожиданную волну обсуждений. В центре внимания оказалась 36-летняя Лили Коллинз - ее фигура выглядела несколько пугающе.
Лили Коллинз появилась в эффектном наряде — кроп-топе и юбке с низкой посадкой, подчеркивающих талию и живот. Однако поклонники обратили внимание не на стиль, а на чрезмерную худобу звезды. В сети тут же появились комментарии о возможных проблемах со здоровьем, и многие вспомнили, что Лили ранее откровенно рассказывала о борьбе с анорексией и булимией.
Коллинз не раз говорила, что преодолеть расстройство ей помогло желание создать семью. Тем не менее вокруг актрисы продолжают ходить слухи: некоторые утверждают, что прошлые болезни могли сказаться на её способности самостоятельно выносить ребёнка.
Напомним, в начале этого года Лили и её супруг, режиссёр Чарли Макдауэлл, объявили о рождении дочери Туве, которая появилась на свет благодаря суррогатной матери. Тогда эта новость также вызвала споры — часть пользователей уверяла, что актриса могла родить сама, но якобы не захотела рисковать фигурой.