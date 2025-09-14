Фанаты в панике: звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз появилась на публике с пугающей фигурой

Лили Коллинз появилась в эффектном наряде — кроп-топе и юбке с низкой посадкой, подчеркивающих талию и живот. Однако поклонники обратили внимание не на стиль, а на чрезмерную худобу звезды. В сети тут же появились комментарии о возможных проблемах со здоровьем, и многие вспомнили, что Лили ранее откровенно рассказывала о борьбе с анорексией и булимией.