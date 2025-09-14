Фанаты в панике: звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз появилась на публике с пугающей фигурой
фото: Guerin Charles/ABACA/Shutterstock/ Vida Press
Лили Коллинз прибывает на показ Calvin Klein в рамках Недели моды в Нью-Йорке 12 сентября 2025 года.
Фанаты в панике: звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз появилась на публике с пугающей фигурой

На Неделе моды в Нью-Йорке состоялся показ новой коллекции Calvin Klein, который вызвал неожиданную волну обсуждений. В центре внимания оказалась 36-летняя Лили Коллинз - ее фигура выглядела несколько пугающе.

Лили Коллинз появилась в эффектном наряде — кроп-топе и юбке с низкой посадкой, подчеркивающих талию и живот. Однако поклонники обратили внимание не на стиль, а на чрезмерную худобу звезды. В сети тут же появились комментарии о возможных проблемах со здоровьем, и многие вспомнили, что Лили ранее откровенно рассказывала о борьбе с анорексией и булимией.

Фигурв Лили Коллинз действительно выглядит несколько пугающе.
Коллинз не раз говорила, что преодолеть расстройство ей помогло желание создать семью. Тем не менее вокруг актрисы продолжают ходить слухи: некоторые утверждают, что прошлые болезни могли сказаться на её способности самостоятельно выносить ребёнка.

фото: Best Image / BACKGRID/ Vida Press
Лили Коллинз с мужем Чарли Макдауэллом.
Напомним, в начале этого года Лили и её супруг, режиссёр Чарли Макдауэлл, объявили о рождении дочери Туве, которая появилась на свет благодаря суррогатной матери. Тогда эта новость также вызвала споры — часть пользователей уверяла, что актриса могла родить сама, но якобы не захотела рисковать фигурой.

