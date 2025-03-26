Блогер София Стужук родила 5-го ребенка в доме в Юрмале в надувном бассейне
София Стужук родила пятого ребенка дома в бассейне. О данном процессе 29-летняя звезда соцсетей в деталях рассказывала в личном блоге. Стоит отметить, что врачи выступают категорически против родов вне медицинских учреждений, ведь во время появления малыша на свет могут произойти непредвиденные вещи. Однако Софию это, по всей видимости, мало тревожит.
«Эти роды пошли совсем не так с самого начала. Ночью каждая схватка провоцировала паническую атаку и тахикардию. Просто потому, что в этот раз очень страшно после прошлого опыта. А с утра… Слезы ручьем от того, как жалко себя в этот раз. Никогда в жизни не чувствовала себя так уязвимо, сентиментально, ранимо. Просто очень жалко себя», — призналась многодетная мама, которая воспитывывает сына Дэвида и дочерей Оливию, Лолиту и Василису.
Сейчас София Стужук молчит - видимо, отходит от пережитого, сообщает StarHit. «Я привыкла рожать ночью. Но в этот раз все пошло иначе. Все детки очень ждали, когда появится ляля. Дэвид и Лола были в школе. Оливке было очень интересно. Пугалась ли она? Нет. Переживала ли? Конечно. Это адекватно. Она помогала. Сама решила побыть рядом, спрашивала, больно ли мне — я отвечала правду, что, конечно, лялечку не так просто родить. Она видела, что мне больно. И мне не кажется это неправильным. Ближе к потугам просто ушла и ждала уже, когда сможет прийти посмотреть», — добавила Стужук, которая пока не раскрыла пол ребенка.
Об очередной беременности блогера от мужа Антона Левданского стало известно осенью прошлого года. В конце октября Стужук шокировала поклонников, опубликовав видео на фоне снимка УЗИ — в ролике явно виден ее округлившийся живот. «Плюс один в нашей большой семье… Мы ждем тебя, малыш…» — подписала она кадры.
Незадолго до этого Стужук рассказывала о проблемах — у нее случился выкидыш. Как признавалась София, трагедия чуть не разрушила ее брак с возлюбленным. «Это история о том, как мы (читать „я“) сошли с ума и подали на развод… Мы переживали сложные последние месяцы с расставанием и даже решением разводиться, которое дошло до подачи заявления. Было много неопределенности, сложностей, попыток разобраться в себе и мыслей-мыслей-мыслей и раздумий, разговоров…» — делилась она.
Напомним, первых троих детей София Стужук родила в союзе с Дмитрием Стужуком. В 2020-м избранника женщины не стало — он умер от последствий коронавируса. Нынешнему возлюбленному звезда соцсети подарила двоих детей «Да, у нас с Димой не сложились отношения. Да, было много проблем. Но эти отношения дали нам так много. Мы столько всего с тобой прожили и пережили. Ты был рядом и в горе, и в радости. Я на всю жизнь останусь тебе благодарна за наших троих прекрасных детей. Ты встретил меня совсем юной. Обычной 19-летней девчонкой, студенткой второго курса. Любил меня как умел. Забрал к себе и заботился как умел. Ты дал так много уроков. Я с тобой выросла, стала мамой троих прекрасных деток и даже одного небесного. Я с тобой научилась принимать важные решения. Я с тобой научилась быть взрослой и независимой», — откровенничала как-то Стужук.