Блогер София Стужук родила 5-го ребенка в доме в Юрмале в надувном бассейне

Напомним, первых троих детей София Стужук родила в союзе с Дмитрием Стужуком. В 2020-м избранника женщины не стало — он умер от последствий коронавируса. Нынешнему возлюбленному звезда соцсети подарила двоих детей «Да, у нас с Димой не сложились отношения. Да, было много проблем. Но эти отношения дали нам так много. Мы столько всего с тобой прожили и пережили. Ты был рядом и в горе, и в радости. Я на всю жизнь останусь тебе благодарна за наших троих прекрасных детей. Ты встретил меня совсем юной. Обычной 19-летней девчонкой, студенткой второго курса. Любил меня как умел. Забрал к себе и заботился как умел. Ты дал так много уроков. Я с тобой выросла, стала мамой троих прекрасных деток и даже одного небесного. Я с тобой научилась принимать важные решения. Я с тобой научилась быть взрослой и независимой», — откровенничала как-то Стужук.