Нацобъединение готово отправить в отставку все правительство - "слабое и нерешительное"
Илзе Индриксоне из Национального объединения призвала правительство уйти в отставку, заявив о готовности сформировать новый кабинет, который сосредоточится на безопасности, национальной идентичности и экономическом развитии.

Представитель оппозиционного Национального объединения Илзе Индриксоне призывает нынешнее правительство уйти в отставку и выражает готовность взять на себя инициативу по формированию нового правительства, ориентированного на национальную безопасность. Об этом она заявила в социальных сетях.

Индриксоне на платформе X пишет, что Латвия больше не может позволить себе "слабое и нерешительное правительство", которое медлит и неспособно принимать стратегические решения в то время, когда ситуация с безопасностью требует четких действий и лидерства.

Политик считает, что замены отдельных министров недостаточно, поскольку правительство в целом утратило способность эффективно управлять страной. Она подчеркивает, что нынешнее правительство себя исчерпало.

Индриксоне выражает готовность начать переговоры с "Объединенным списком" (ОС), Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Новым Единством", чтобы оценить возможности создания дееспособного правительства.

В то же время политик заявила, что Национальное объединение готово взять на себя ответственность и сформировать правительство, приоритетами которого будут государственная безопасность, национальная идентичность и экономическое развитие.

У Национального объединения в Сейме 12 депутатов.

