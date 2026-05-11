Нацобъединение готово отправить в отставку все правительство - "слабое и нерешительное"
Представитель оппозиционного Национального объединения Илзе Индриксоне призывает нынешнее правительство уйти в отставку и выражает готовность взять на себя инициативу по формированию нового правительства, ориентированного на национальную безопасность. Об этом она заявила в социальных сетях.
Индриксоне на платформе X пишет, что Латвия больше не может позволить себе "слабое и нерешительное правительство", которое медлит и неспособно принимать стратегические решения в то время, когда ситуация с безопасностью требует четких действий и лидерства.
Политик считает, что замены отдельных министров недостаточно, поскольку правительство в целом утратило способность эффективно управлять страной. Она подчеркивает, что нынешнее правительство себя исчерпало.
Индриксоне выражает готовность начать переговоры с "Объединенным списком" (ОС), Союзом зеленых и крестьян (СЗК) и "Новым Единством", чтобы оценить возможности создания дееспособного правительства.
В то же время политик заявила, что Национальное объединение готово взять на себя ответственность и сформировать правительство, приоритетами которого будут государственная безопасность, национальная идентичность и экономическое развитие.
У Национального объединения в Сейме 12 депутатов.