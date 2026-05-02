"Меня не слышат": привычка смотреть в телефон во время разговора разрушает доверие в семьях
В каждой пятой семье в Латвии о личных чувствах и проблемах говорят редко или не говорят вовсе. Опрос Tele2 и Norstat показывает: живое общение особенно часто страдает там, где во время совместного времени кто-то регулярно отвлекается на телефон.
Исследование также показывает связь между семейным общением и использованием телефона во время совместного времяпрепровождения. В семьях, где кто-то регулярно берет в руки телефон, когда все находятся вместе, разговоры о личных чувствах и проблемах происходят заметно реже.
По данным опроса, 42% жителей признали, что один из членов их семьи регулярно пользуется телефоном во время совместного времени.
Специалисты называют такое явление техноференцией — ситуацией, когда технологии прерывают живое общение между людьми. Это может казаться мелочью: человек лишь на секунду посмотрел в телефон во время разговора. Однако для собеседника это часто воспринимается как сигнал, что его не слушают или что разговор не так важен.
По словам специалиста по семейной психотерапии и супервизора Андрии Ликовой, такие прерывания могут менять динамику общения и создавать психологический барьер в отношениях. Человек может ощущать, что его не слышат и не воспринимают как ценного собеседника.
Ликова отмечает, что стабильное и непрерывное общение в семье помогает снижать хронический стресс, лучше распознавать эмоции, укреплять эмоциональную устойчивость и саморегуляцию. В то же время постоянные прерывания разговора могут активировать защитные реакции и со временем ослаблять эмоциональную близость и доверие — как между партнерами, так и между родителями и детьми.
Авторы опроса обращают внимание, что в современном ритме люди часто хорошо знают, что происходит в жизни других людей в интернете, но гораздо меньше — о переживаниях и радостях членов собственной семьи.
Опрос был проведен в марте этого года в сотрудничестве с Norstat. В нем приняли участие 1003 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.