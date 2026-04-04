Надежды на антибиотики тают: каждая шестая инфекция уже неизлечима
Человечество может вернуться в эпоху, когда обычные инфекции снова становятся смертельными. Эксперты предупреждают: супербактерии уже убивают миллионы, а новых лекарств становится все меньше.
Количество разрабатываемых лекарств против устойчивых к медикаментам супербактерий тревожно мало и продолжает сокращаться, предупреждают эксперты. Если мир не примет решительных мер, к 2050 году число смертей от устойчивых инфекций может удвоиться — до восьми миллионов в год.
Отчет, подготовленный Access to Medicine Foundation и Wellcome Trust, показывает, что за последние пять лет количество антимикробных проектов крупных фармкомпаний сократилось на 35%, сообщает The Guardian. Исполнительный директор AMF Джаяшри К. Айер заявила, что темпы инвестиций снизились, а устойчивость к лекарствам — крупнейшая угроза глобальному здравоохранению.
Сейчас более миллиона человек ежегодно умирают напрямую от устойчивых инфекций, еще четыре миллиона смертей связаны с ними косвенно. К 2050 году показатели могут удвоиться.
Хирург лорд Ара Дарзи отметил, что фармкомпании несут моральную ответственность за инвестиции. По его словам, инфекция — вторая по значимости причина смерти среди онкологических пациентов. Несмотря на успехи в лечении рака, пациенты часто умирают от инфекций, которые раньше лечились.
Лидером исследований является британская компания GSK (30 проектов), также работают Shionogi и Otsuka. Pfizer утратила позиции, а AstraZeneca вовсе не занимается антибиотиками.
По данным ВОЗ, в 2023 году каждая шестая бактериальная инфекция была устойчива к антибиотикам. Более 40% антибиотиков за пять лет потеряли эффективность.
При этом есть и надежда: три новые антибиотика уже одобрены, еще семь находятся на поздней стадии разработки. В 2025 году в США одобрили препараты Nuzolvence и Blujepa — первые за десятилетия для лечения ряда инфекций.