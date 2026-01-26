Латвийский врач назвал жир на животе "бомбой замедленного действия"
Лишний вес запускает воспаление в организме и заставляет сердце работать в условиях повышенной нагрузки, из-за чего стенки сердца могут утолщаться. Кардиолог Андрис Скриде объяснил, почему особенно опасен жир на животе и чем это грозит сердцу и обмену веществ.
Лишний жир — это скрытый процесс, который поддерживает воспаление в организме и угрожает здоровью почек, печени и артерий. Артерии начинают «зарастать» изнутри, становятся менее эластичными и более жесткими, — объяснил в программе TV24 «Ārsts atbild», говоря о влиянии веса на здоровье сердца, профессор Рижского университета Страдиня, кардиолог, основатель клиники сердца Скриде Андрис Скриде.
«Если есть лишний вес, в организме возникает воспаление, и сердцу приходится “обслуживать” больший объем тканей. Сердце трудолюбивое, но такой большой объем тканей ему не нравится, и в результате стенки сердца начинают утолщаться», — рассказывает Скриде и поясняет, как это происходит на практике.
«Перегородка между правым и левым желудочком толщиной около сантиметра. Как только вес становится слишком большим, стенка сердца начинает утолщаться буквально по миллиметрам, и это повышает риск преждевременной смерти, аритмий и, главное, сердечной недостаточности».
Поэтому он вновь подчеркивает вред лишнего веса и угрозу для здоровья. Важно также, где именно в теле расположен жир. Например, жир на животе, вокруг внутренних органов, по словам врача, метаболически более активен. «Так называемое висцеральное ожирение — жир на животе, жир вокруг внутренних органов, печени, кишечника, почек — способствует инсулинорезистентности, повышает уровень триглицеридов (плохих жиров в крови), снижает уровень “хорошего” холестерина. Поэтому большой живот, как говорил профессор Даниланс, совсем не хорошо», — отметил Скриде, призвав заботиться о своем здоровье.