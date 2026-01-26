Латвийский врач назвал жир на животе "бомбой замедленного действия"

Поэтому он вновь подчеркивает вред лишнего веса и угрозу для здоровья. Важно также, где именно в теле расположен жир. Например, жир на животе, вокруг внутренних органов, по словам врача, метаболически более активен. «Так называемое висцеральное ожирение — жир на животе, жир вокруг внутренних органов, печени, кишечника, почек — способствует инсулинорезистентности, повышает уровень триглицеридов (плохих жиров в крови), снижает уровень “хорошего” холестерина. Поэтому большой живот, как говорил профессор Даниланс, совсем не хорошо», — отметил Скриде, призвав заботиться о своем здоровье.