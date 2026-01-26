Гастроэнтеролог: поврежденные зубы и десны могут серьезно повлиять на многие системы органов
Здоровье живота начинается во рту. Как это понимать? Очень буквально! Если у человека повреждены зубы или десны, ему трудно переваривать пищу, и в результате под угрозой оказывается не только пищеварительная система — повышаются риски заболеваний печени, поджелудочной железы и сердца, объяснила в программе TV24 «Ārsts atbild» гастроэнтеролог и эндоскопист Илона Вилкойте.
Подчеркивая важность здоровья полости рта, а также то, насколько важны здоровые десны и зубы, врач отмечает: полость рта фактически является нашим первым пищеварительным органом.
«Во рту есть ферменты, которые расщепляют съеденные вещества, во рту также есть “хорошие” и “плохие” бактерии, - говорит Вилкойте. - И то, сколько у нас зубов, во многом влияет и на то, насколько хорошо мы можем все переварить».
Понимая, что из-за высоких цен стоматологические услуги доступны не всем и что многие не уделяют достаточно внимания здоровью полости рта, врач все же призывает заботиться о зубах с раннего детства, чтобы позже, во взрослой жизни, у детей сохранялись свои зубы. В противном случае поврежденные зубы и десны могут серьезно повлиять на многие системы организма: микроорганизмы, которые при патологиях активно размножаются в полости рта, затем распространяются дальше по организму. «Они мигрируют дальше — и в пищеварительную систему, и в кровоток, и в другие системы. Доказано, что поврежденные зубы повышают риск заболеваний печени, поджелудочной железы и сердца», — подчеркнула врач.