Гастроэнтеролог: поврежденные зубы и десны могут серьезно повлиять на многие системы органов

Понимая, что из-за высоких цен стоматологические услуги доступны не всем и что многие не уделяют достаточно внимания здоровью полости рта, врач все же призывает заботиться о зубах с раннего детства, чтобы позже, во взрослой жизни, у детей сохранялись свои зубы. В противном случае поврежденные зубы и десны могут серьезно повлиять на многие системы организма: микроорганизмы, которые при патологиях активно размножаются в полости рта, затем распространяются дальше по организму. «Они мигрируют дальше — и в пищеварительную систему, и в кровоток, и в другие системы. Доказано, что поврежденные зубы повышают риск заболеваний печени, поджелудочной железы и сердца», — подчеркнула врач.