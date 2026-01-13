Любимый латвийский экстрим - в прорубь после бани: что об этом думает кардиолог

Рудзитис подчеркивает, что действовать следует разумно, а не безрассудно. К зимним купаниям нужно приучать себя постепенно. Например, после 20–30 минут в бане сначала стоит зайти под прохладный душ, а не сразу прыгать в прорубь. Если же человек все-таки решается на ледяную воду, рядом обязательно должен находиться кто-то еще — делать это в одиночку категорически нельзя.