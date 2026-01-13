Любимый латвийский экстрим - в прорубь после бани: что об этом думает кардиолог
Зимнее купание после бани в Латвии весьма популярно, но резкий контраст температур может быть опасен для сердца. Кардиолог предупреждает: неподготовленному организму такие эксперименты грозят серьезными последствиями.
В передаче «Ārsts atbild» на TV24 профессор РСУ, кардиолог и главный врач Клиники сердца профессора Скриде Айнар Рудзитис рассказал, как подобные действия влияют на сердце, в частности — прыжки в прорубь сразу после горячей бани.
По словам кардиолога, это экстремальная нагрузка для организма. В горячей бане кровеносные сосуды расширяются и находятся в расслабленном состоянии, но при резком погружении в холодную воду происходит мгновенный сосудистый спазм. Это может привести к резкому сужению сосудов, замедлению пульса, а в крайних случаях — даже к кратковременной остановке сердца.
Рудзитис подчеркивает, что действовать следует разумно, а не безрассудно. К зимним купаниям нужно приучать себя постепенно. Например, после 20–30 минут в бане сначала стоит зайти под прохладный душ, а не сразу прыгать в прорубь. Если же человек все-таки решается на ледяную воду, рядом обязательно должен находиться кто-то еще — делать это в одиночку категорически нельзя.
Кардиолог отмечает, что в целом зимнее плавание может быть полезным и даже оздоравливающим, но только при правильном подходе. Нельзя начинать внезапно, если ранее такого опыта не было: для организма это сильнейший стресс. Оптимальный вариант — заниматься в группе с опытными людьми и начинать подготовку заранее, еще с осени.