"В Латгале это считалось грехом": гастроэнтеролог призвал отказаться от суеверий в питании
Гастроэнтеролог Анатолий Даниланс раскритиковал распространённое в Латвии убеждение о необходимости доедать еду до конца, назвав такие традиции вредными для здоровья и призвав ориентироваться на аппетит, а не на суеверия.
Гастроэнтеролог Анатолий Даниланс в интервью журналистке Элите Вейдемане резко раскритиковал распространенное в Латвии народное поверье. По словам врача, укоренившаяся установка «съесть все, что положено на тарелку» не только ошибочна, но и вредна для здоровья. В народе бытует поверье, будто оставленный на тарелке кусок еды может повлиять даже на погоду на следующий день, однако Даниланс назвал такие представления откровенно глупыми.
Он подчеркнул, что привычка доедать все без учета аппетита приводит к перееданию и избыточному потреблению калорий. «Оставляйте, дорогие, оставляйте. Выбрасывайте. В следующий раз покупайте меньше», — заявил врач, добавив, что стремление ничего не оставлять на столе является грубой ошибкой, по сути — насилием над собственным организмом.
Даниланс отметил, что в его родном Латгале оставить несъеденную еду на столе считалось грехом, однако современные знания о здоровье требуют пересмотра таких традиций. Он призвал людей ориентироваться не на обычаи, а на сигналы собственного тела. «Не ешьте, дорогие слушатели. И не ешьте тогда, когда нет аппетита. Наш организм умнее всех остальных. Есть не нужно — действительно», — подчеркнул гастроэнтеролог.