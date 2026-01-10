"В Латгале это считалось грехом": гастроэнтеролог призвал отказаться от суеверий в питании

Гастроэнтеролог Анатолий Даниланс в интервью журналистке Элите Вейдемане резко раскритиковал распространенное в Латвии народное поверье. По словам врача, укоренившаяся установка «съесть все, что положено на тарелку» не только ошибочна, но и вредна для здоровья. В народе бытует поверье, будто оставленный на тарелке кусок еды может повлиять даже на погоду на следующий день, однако Даниланс назвал такие представления откровенно глупыми.