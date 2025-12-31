В Эстонии растет число случаев опасного заболевания - кори. Государство заявляет об утрате коллективного иммунитета

«Согласно рекомендациям ВОЗ, уровень защиты должен составлять 95 процентов», — заявила старший специалист Департамента здоровья Эстонии Ольга Садикова. «Это означает, что мы наблюдаем рост числа инфекций. Могут начаться госпитализации и тяжелые случаи. Мы уже видим, что началось локальное распространение кори. Оно не очень интенсивное, но оно есть. Ранее мы фиксировали только завозные случаи, а теперь у нас уже есть местные, и это определенно тревожный сигнал».