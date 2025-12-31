В Эстонии растет число случаев опасного заболевания - кори. Государство заявляет об утрате коллективного иммунитета
Департамент здоровья Эстонии сообщил, что страна утратила коллективный иммунитет против кори из-за снижения охвата вакцинацией, и в этом году уже зафиксировано несколько случаев местной передачи инфекции. В текущем году корью в Эстонии заболели девять человек, сообщает государственная телерадиокомпания ERR.
Недавно в семейном медицинском центре Табасалу в Харьюском уезде проходил лечение ребенок, который контактировал с больным корью. Поскольку вирус кори чрезвычайно заразен, персоналу пришлось полностью перестроить логистику работы клиники, чтобы обеспечить безопасность других пациентов. «Если бы ребенок, контактировавший с больным корью, один раз чихнул в нашем семейном центре, весь коридор оказался бы заражен, а вирус кори мог бы оставаться в воздухе до двух часов», — рассказала семейный врач Пирета Роспу.
«К нам на вакцинацию, а также на проверку роста и веса приводят совершенно здоровых младенцев, которые еще не имеют права на прививку от кори. Нам пришлось приложить большие усилия, чтобы организовать вакцинацию так, чтобы не подвергнуть риску остальных маленьких пациентов», — пояснила врач в новостной программе «Aktuaalne kaamera».
Несмотря на проведенную вакцинацию, ребенок все же заболел. Клиника была вынуждена направить медсестру на дом, чтобы взять образцы, которые курьером доставили в лабораторию Департамента здоровья.
Хотя корь пока не получила широкого распространения в Эстонии, при снижении охвата вакцинацией до 83 процентов страна больше не защищена от этой вирусной инфекции.
«Согласно рекомендациям ВОЗ, уровень защиты должен составлять 95 процентов», — заявила старший специалист Департамента здоровья Эстонии Ольга Садикова. «Это означает, что мы наблюдаем рост числа инфекций. Могут начаться госпитализации и тяжелые случаи. Мы уже видим, что началось локальное распространение кори. Оно не очень интенсивное, но оно есть. Ранее мы фиксировали только завозные случаи, а теперь у нас уже есть местные, и это определенно тревожный сигнал».
По словам Роспу, показатели вакцинации начали снижаться несколько лет назад из-за широко распространенной дезинформации о предполагаемых рисках вакцины против кори, которые впоследствии были опровергнуты учеными.