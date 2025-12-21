Работаете сидя? Вот почему сердце и сосуды могут не простить вам эту "норму"
Удаленка и работа за компьютером кажутся безобидными, но кардиолог Андрис Скриде предупреждает: час в сидячей позе уже может быть опасен для венозного оттока из ног.
В программе TV24 «Ārsts atbild» на вопрос о том, стоит ли людям с сидячей работой беспокоиться о здоровье сердца, ответил Андрис Скриде — профессор РСУ, кардиолог и основатель клиники Skrides Sirds klīnika. Зрительница написала, что работает удаленно дома и большую часть дня проводит за компьютером, и спросила: «Правда ли мне нужно начинать переживать за сердце? Как сидячий образ жизни влияет на здоровье сердца?»
«Да, сидячий образ жизни очень опасен. Вообще час сидя, — одна из самых опасных поз, потому что пережимается венозный отток из ног. У человека, у которого есть еще какие-то факторы риска, действительно могут образоваться тромбы в глубоких венах ног, которые дальше могут попасть в легкие и нередко заканчиваются летально. Бывают случаи, когда у человека после 8-часового рабочего дня, если он не вставал с офисного кресла, действительно развиваются тромбы», — сообщил Скриде.
Эксперт отмечает: каждому, кто работает сидя, заботясь о сердце и общем здоровье, стоит вставать и разминаться каждые полчаса.