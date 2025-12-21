Работаете сидя? Вот почему сердце и сосуды могут не простить вам эту "норму"

«Да, сидячий образ жизни очень опасен. Вообще час сидя, — одна из самых опасных поз, потому что пережимается венозный отток из ног. У человека, у которого есть еще какие-то факторы риска, действительно могут образоваться тромбы в глубоких венах ног, которые дальше могут попасть в легкие и нередко заканчиваются летально. Бывают случаи, когда у человека после 8-часового рабочего дня, если он не вставал с офисного кресла, действительно развиваются тромбы», — сообщил Скриде.