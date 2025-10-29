У вас появляются седые волосы? Удивительно, но это может быть хорошим знаком для вашего здоровья
Исследование показало, что седина может быть не просто следствием старения, а следом от процесса самозащиты организма от раковых клеток.
Команда исследователей из Института медицинских наук Токийского университета опубликовала в октябре статью в международном научном журнале Nature Cell Biology, в которой утверждается, что седые волосы могут быть результатом естественного механизма организма, препятствующего развитию раковых клеток.
Учёные изучали стволовые клетки меланоцитов (McSCs), пытаясь ответить на вопрос: «Почему одни стволовые клетки погибают или исчезают при повреждении ДНК, а другие выживают и превращаются в раковые?» Эти клетки периодически регенерируются и вырабатывают меланин — пигмент, отвечающий за цвет волос и кожи.
Исследователи повредили ДНК McSCs у лабораторных мышей, подвергнув их воздействию интенсивного ультрафиолетового излучения и химических веществ. В результате часть клеток «осознала» себя как потенциально опасные, прекратила деление и погибла. Из-за этого мех мышей поседел — ведь погибшие McSCs перестали вырабатывать меланин.
Другие же клетки продолжали размножаться даже после повреждения ДНК, накапливая мутации и превращаясь в меланому. Эти клетки стали высокоопасными раковыми.
Учёные пришли к выводу: седина может быть защитной реакцией организма, которая блокирует путь к раку.