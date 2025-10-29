У вас появляются седые волосы? Удивительно, но это может быть хорошим знаком для вашего здоровья

Учёные изучали стволовые клетки меланоцитов (McSCs), пытаясь ответить на вопрос: «Почему одни стволовые клетки погибают или исчезают при повреждении ДНК, а другие выживают и превращаются в раковые?» Эти клетки периодически регенерируются и вырабатывают меланин — пигмент, отвечающий за цвет волос и кожи.