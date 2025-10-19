Запотевшие стеклопакеты могут серьезно вредить здоровью, предупреждает врач
Плесень, которая образуется из-за запотевших стеклопакетов, негативно влияет на легкие — люди начинают болеть хроническим бронхитом, астмой и чаще заражаются вирусами.
Такую неприятную правду в программе TV24 «Ārsts atbild» рассказал аллерголог и пульмонолог Skrides Sirds klīnika Марис Буковскис.
«В домах, построенных во времена Советского Союза, окна были какие были — ветер свистел, зато была хорошая вентиляция и не скапливалась влага,» — рассказывает врач. «Когда появились стеклопакеты, в квартирах начали запотевать окна, появилась плесень — это очень плохо, потому что плесень сильно влияет на дыхательные пути, способствует инфекциям. Люди начинают болеть хроническим бронхитом, часто заражаются вирусами, у них хронический насморк, а со временем может развиться бронхиальная астма или аллергия на плесневые грибы».
Как исправить ситуацию? По словам Буковскиса, необходимо обеспечить хорошее проветривание и вентиляцию. «В стеклопакетах должны быть небольшие отверстия, которые позволяют снижать влажность воздуха за счёт вентиляции», — добавляет он. Также жильё должно быть хорошо утеплено, а одного осушителя воздуха будет недостаточно.
Отвечая на вопрос о различных ароматизаторах и диффузорах, врач отметил, что здоровым людям они не вредят, но, например, для людей с бронхиальной астмой их воздействие может быть отрицательным, поэтому не стоит ими злоупотреблять.