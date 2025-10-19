Запотевшие стеклопакеты могут серьезно вредить здоровью, предупреждает врач

«В домах, построенных во времена Советского Союза, окна были какие были — ветер свистел, зато была хорошая вентиляция и не скапливалась влага,» — рассказывает врач. «Когда появились стеклопакеты, в квартирах начали запотевать окна, появилась плесень — это очень плохо, потому что плесень сильно влияет на дыхательные пути, способствует инфекциям. Люди начинают болеть хроническим бронхитом, часто заражаются вирусами, у них хронический насморк, а со временем может развиться бронхиальная астма или аллергия на плесневые грибы».