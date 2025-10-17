Кока против колы Zero: что вреднее для здоровья
Вечный спор о том, какой газированный напиток "менее вреден" — обычная кока или ее версия Zero (без сахара) — вновь вспыхнул в соцсетях.
Поводом послужило видео испанского врача и популяризатора медицины Давида Кальехо в TikTok, где он задаёт прямой вопрос: «Что хуже для здоровья — обычная Coca-cola или Coca-cola Zero? Иными словами, что опаснее: восемь кусков сахара или коктейль из подсластителей?»
По словам Кальехо, в одной банке классической колы содержится около 35 граммов сахара, что эквивалентно примерно восьми кусочкам рафинада. «Это означает повышенный риск ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и, в конечном итоге, смертности. Если сахар сокращает жизнь, то лучше уж выбрать Zero», — отмечает врач.
Однако, добавляет он, кола Zero тоже не безвредна. Хотя в ней нет сахара, в состав входят искусственные подсластители, которые могут влиять на микробиоту кишечника и усиливать тягу к сладкому. Некоторые наблюдательные исследования связывают их избыточное потребление с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний и смертности — пусть и в меньшей степени, чем при употреблении сахара.
Кальехо подводит итог просто: «Без сомнений, меньший вред наносит Zero, но ни один из этих напитков нельзя считать полезным. Их стоит употреблять только изредка». По его словам, забота о здоровье не сводится к выбору между двумя банками газировки. Главное — изменить привычки и отдавать предпочтение воде. «Если вам важно здоровье, пейте напитки без сахара и без подсластителей — проще говоря, пейте воду», — советует врач.