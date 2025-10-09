Время менять трусы! Назван максимальный срок для использования нижнего белья

Кроме того, почти третий опрошенный признался, что надевает одно и то же бельё несколько раз без стирки. Это, по словам медика, значительно увеличивает риск воспалений, ведь микробы получают время для роста и размножения. Эксперты напоминают: бельё нужно стирать после каждого ношения, а при возможности — использовать горячий режим стирки выше 30°C, так как многие бактерии выживают при низких температурах.