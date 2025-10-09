Время менять трусы! Назван максимальный срок для использования нижнего белья
Исследование показало, что люди носят нижнее бельё, которому уже несколько лет. Эксперты предупреждают: старые ткани становятся рассадником бактерий и грибков, повышая риск раздражений, молочницы и инфекций мочевыводящих путей.
Большинство людей редко задумываются о возрасте своего нижнего белья, однако новое исследование показало, что этот аспект личной гигиены может быть важнее, чем кажется. По данным британского бренда Pour Moi, средний «ветеран» бельевого ящика в Великобритании служит своим владельцам около двух лет и семи месяцев, а каждый шестой человек продолжает носить бельё старше пяти лет.
Фармацевт Ана Каролина Гонкалвес предупреждает, что старое бельё со временем теряет плотность волокон, и даже после стирки в его ткани остаются бактерии и дрожжи. Эти микроорганизмы могут вызывать молочницу, раздражения кожи, бактериальный вагиноз и даже инфекции мочевых путей (ИМП). «Бактерии начинают размножаться на белье практически сразу после ношения, — объясняет специалист. — Особенно это актуально для людей, которые проводят долгие дни в тесной одежде или ведут активный образ жизни».
Кроме того, почти третий опрошенный признался, что надевает одно и то же бельё несколько раз без стирки. Это, по словам медика, значительно увеличивает риск воспалений, ведь микробы получают время для роста и размножения. Эксперты напоминают: бельё нужно стирать после каждого ношения, а при возможности — использовать горячий режим стирки выше 30°C, так как многие бактерии выживают при низких температурах.
Интересно, что 79% опрошенных признают: их бельё уже имеет следы износа, но лишь 31% считают его повреждённым. По словам специалиста по нижнему белью Эммы Вудроу, многим просто трудно расстаться с любимыми вещами. «Если бельё теряет форму, выцветает или выглядит запятнанным — пора заменить его», — советует она.
Эксперты рекомендуют обновлять самые часто используемые комплекты каждые 6–12 месяцев, в зависимости от частоты ношения и условий использования.