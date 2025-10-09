Время менять трусы! Назван максимальный срок для использования нижнего белья
Бактерии начинают размножаться на белье практически сразу после ношения.
Мнения специалистов

Время менять трусы! Назван максимальный срок для использования нижнего белья

Исследование показало, что люди носят нижнее бельё, которому уже несколько лет. Эксперты предупреждают: старые ткани становятся рассадником бактерий и грибков, повышая риск раздражений, молочницы и инфекций мочевыводящих путей.

Большинство людей редко задумываются о возрасте своего нижнего белья, однако новое исследование показало, что этот аспект личной гигиены может быть важнее, чем кажется. По данным британского бренда Pour Moi, средний «ветеран» бельевого ящика в Великобритании служит своим владельцам около двух лет и семи месяцев, а каждый шестой человек продолжает носить бельё старше пяти лет.

Фармацевт Ана Каролина Гонкалвес предупреждает, что старое бельё со временем теряет плотность волокон, и даже после стирки в его ткани остаются бактерии и дрожжи. Эти микроорганизмы могут вызывать молочницу, раздражения кожи, бактериальный вагиноз и даже инфекции мочевых путей (ИМП). «Бактерии начинают размножаться на белье практически сразу после ношения, — объясняет специалист. — Особенно это актуально для людей, которые проводят долгие дни в тесной одежде или ведут активный образ жизни».

Кроме того, почти третий опрошенный признался, что надевает одно и то же бельё несколько раз без стирки. Это, по словам медика, значительно увеличивает риск воспалений, ведь микробы получают время для роста и размножения. Эксперты напоминают: бельё нужно стирать после каждого ношения, а при возможности — использовать горячий режим стирки выше 30°C, так как многие бактерии выживают при низких температурах.

Интересно, что 79% опрошенных признают: их бельё уже имеет следы износа, но лишь 31% считают его повреждённым. По словам специалиста по нижнему белью Эммы Вудроу, многим просто трудно расстаться с любимыми вещами. «Если бельё теряет форму, выцветает или выглядит запятнанным — пора заменить его», — советует она.

Эксперты рекомендуют обновлять самые часто используемые комплекты каждые 6–12 месяцев, в зависимости от частоты ношения и условий использования.

