Опасность в каждом пироге? Силиконовые формы для выпечки могут наносить вред здоровью

В ходе исследования выявлено 25 видов циклических силоксанов (D3–D27) в силиконовых формах для выпечки. При нагревании они выделяются в воздух и проникают в пищу. Особенно уязвимы дети, которые вдыхают эти вещества во время готовки и получают их с употребляемой выпечкой.