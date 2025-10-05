Опасность в каждом пироге? Силиконовые формы для выпечки могут наносить вред здоровью
Новое исследование показало, что силиконовые формы для выпечки при нагревании выделяют десятки химических соединений, часть из которых попадает в пищу. Хотя их влияние на здоровье до конца не изучено, учёные предупреждают: полученные данные вызывают серьёзные вопросы о безопасности привычной кухонной посуды.
Согласно исследованию Министерства здравоохранения Канады (Health Canada), при выпекании из силиконовых форм выделяются токсичные химические вещества, которые попадают в воздух и пищу. При повторном использовании форм уровень воздействия этих веществ на человека снижался. Результаты опубликованы в Journal of Hazardous Materials.
Силиконовые изделия содержат разные химические соединения, включая циклические и линейные силоксаны — молекулы, состоящие из кремния и кислорода. Силоксаны встречаются не только в силиконовых формах, но и в косметике, медицинских имплантатах, водоотталкивающих покрытиях для стекол, строительных герметиках и смазках.
В ходе исследования выявлено 25 видов циклических силоксанов (D3–D27) в силиконовых формах для выпечки. При нагревании они выделяются в воздух и проникают в пищу. Особенно уязвимы дети, которые вдыхают эти вещества во время готовки и получают их с употребляемой выпечкой.
Основную часть мигрирующих из силиконовой посуды в пищу веществ составляют тяжелые конгенеры (D7–D16). Для более легких соединений (D3–D6) имеются некоторые данные о токсичности, тогда как информация о влиянии тяжелых циклических силоксанов практически отсутствует.
Поскольку токсичность длинных силоксанов пока не изучена, авторы исследования не делали выводов о рисках силиконовой посуды для здоровья. Тем не менее, полученные результаты подчёркивают необходимость срочного проведения подобных исследований.