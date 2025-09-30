Опасность в микроволновке: почему подогрев жидкостей может привести к беде

Издание предупреждает, что при перемешивании такой жидкости можно получить ожог, а при случайном проливе — травму. Более того, емкость с перегретой жидкостью способна взорваться внутри микроволновки, повредив прибор. Многие не осознают эту скрытую опасность, поскольку жидкость выглядит стабильной до внезапного взрыва. Поэтому производители бытовой техники настоятельно рекомендуют не нагревать жидкости слишком долго. Также важно использовать только посуду, предназначенную для микроволновок.